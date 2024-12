Paolo Ruggeri è il giovane leader dell'innovazione e della sostenibilità

Francesco Fredella 11 dicembre 2024 a

In un mondo sempre più dinamico e competitivo, Paolo Ruggeri rappresenta un modello di resilienza, professionalità e ambizione. A soli 29 anni, questo giovane imprenditore italiano ha già ricoperto ruoli di leadership in aziende globali, guidando progetti di grande impatto in settori strategici come le energie rinnovabili e la consulenza strategica. Negli ultimi 12 mesi, la sua carriera ha visto una crescita straordinaria, assumendo la guida di filiali internazionali del Gruppo AB.

Paolo, hai assunto ruoli di rilievo in diverse filiali del Gruppo AB negli ultimi 12 mesi. Cosa ha significato per te questa crescita e quali sono state le principali sfide che hai affrontato?

“Essere nominato CEO di filiali in paesi come gli Stati Uniti, il Canada e Singapore è stato un grande onore. Ogni mercato ha le sue peculiarità. La sfida principale è stata garantire coerenza tra le strategie globali del Gruppo AB e le necessità locali di ogni paese. Sono particolarmente orgoglioso di aver guidato un’espansione che non è solo economica, ma anche culturale, grazie all’integrazione di team multinazionali.”

Oltre al tuo ruolo nel Gruppo AB, sei co-fondatore di Luc.IA e GFP Consulting. Come riesci a bilanciare questi impegni e cosa ti motiva a diversificare le tue attività?

“Luc.IA esplora le potenzialità dell’intelligenza artificiale, un settore che cambierà radicalmente il modo di operare in molti ambiti. GFP Consulting mi permette di offrire consulenza strategica a PMI che vogliono crescere e innovare. Bilanciare questi impegni richiede una pianificazione rigorosa e un team fidato. Delegare è cruciale: il successo è il risultato del lavoro di squadra. La mia motivazione è lasciare un impatto positivo e tangibile, sia nel settore delle energie rinnovabili che nell’innovazione tecnologica.”

Il tuo focus sulle tecnologie per la transizione energetica è evidente. Qual è la tua visione per il futuro delle energie rinnovabili?

“Le energie rinnovabili sono il futuro, non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per la competitività economica. In AB Energy, ci stiamo concentrando sull’implementazione di soluzioni di cogenerazione. Il mio obiettivo è rendere queste innovazioni accessibili anche alle PMI. La transizione energetica è una sfida complessa, ma ogni progetto che realizziamo oggi rappresenta un passo avanti verso un mondo più sostenibile.”

L’ascesa di Paolo Ruggeri nel mondo imprenditoriale è un esempio di come competenza e determinazione possano portare a risultati straordinari. La sua capacità di guidare aziende in mercati competitivi e il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità lo rendono una figura di spicco nel panorama internazionale. Con un occhio al futuro, Paolo rappresenta una nuova generazione di leader pronta a fare la differenza.