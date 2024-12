Botte da orbi: il video della rissa è virale. Ma non è a Roma

03 dicembre 2024 a

a

a

Avevano scritto che era successo a Roma, sulla via Casilina. Ma non era assolutamente vero. La rissa finita malissimo tra due automobilisti, in realtà, si è verificata in Portogallo. La notizia e il relativo video, però, avevano fatto ugualmente il giro del web e sono diventate subito virali. I due automobilisti se le sono date di santa ragione a colpi di pugni, schiaffi, cric e mazze. Fino a sfondarsi i vetri dell'abitacolo e a tamponarsi appositamente. Una scena da far west...