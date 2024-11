Simone Baldelli, ritmo cubano per il nuovo singolo. Ecco "Quella cosa che fa"

Pietro De Leo 25 novembre 2024 a

La musica, insegnava Silvio Berlusconi, può essere una fonte efficace di energia per ricaricarsi dalle fatiche politiche. Formula confermata da Simone Baldelli, esponente di Forza Italia impegnato nella tutela dei consumatori, giornalista. Baldelli, infatti, ha pubblicato il suo nuovo singolo . L’ottavo, per la precisione, a riprova di un’esperienza cantautorale profondamente alimentata e coltivata. “Quella cosa che fa” è il titolo del pezzo, che presenta una suggestione cubana, e mescola il ritmo latino ai suoni di tromba (Daniele Giardina), pianoforte (Jacopo Carlini) e chitarra (Filadelfo Castro). Il brano apre con una melodia fischiettata che si imprime nella mente. Da lì si parte per un piccolo viaggio, sì, di bicchieri abbandonati e fumo del sigaro, caffè e penombre, con questo ritmo della musica, incalzante ma ben dosato, che rende l’ascolto lieto e leggero. Creazione e sensi, quindi, sono il filo conduttore di questo lavoro che afferma una precisa vena artistica nel solco dello stile un po’ anni ‘80 e un po’ sudamericano.