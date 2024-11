The solo voice, il nuovo sito di Luca Travi

Francesco Fredella 15 novembre 2024 a

The Solo Voice è il nome che, Luca Travi ha scelto per il proprio sito presentandosi al pubblico come Doppelganger di Joaquin Phoenix, o di Ted Mosby?

C'è persino chi lo scambia per una grande star di Hollywood ma, non finisce qui. Quotidianamente, o quasi, racconta film, Serie TV, Videogiochi, pubblicando recensioni "No Spoiler" davvero originali.

"Quando passi molto tempo da solo finisci con l’esplorare, inevitabilmente, te stesso ed è lì, in quel preciso momento che, inizi a cercare parti di te, del tuo carattere, altrove! Nel mio caso, non riuscendo, inspiegabilmente, a legarmi a nessuno finivo col passare le giornate a casa, davanti alla TV, costruendo attorno a me, un nuovo mondo", dice.