Sciopero dei Dsga, Germani: "Grande mobilitazione"

Grande soddisfazione per l’adesione allo sciopero dei Dsga, i Direttori dei servizi generali e amministrazioni delle istituzioni scolastiche ed educative, svoltosi l’11 novembre scorso. Giorgio Germani, presidente di Anquap, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche ha sottolineato che “nonostante i dati attuali siano ancora parziali, emerge un quadro di grande partecipazione e supporto alla protesta indetta dall’associazione a cui hanno aderito il Movimento nazionale DSGA, AIDA e il gruppo Facebook Noi… DSGA. Secondo i dati parziali pubblicati fino ad oggi sono 2.075 i DSGA che hanno scioperato (50,69%). Hanno compilato la rilevazione 4.093 scuole su un totale di 7.796, corrispondenti a una copertura del 52,5% delle istituzioni scolastiche. I primi dati raccolti indicano un’adesione significativa e un sostegno ampio e diffuso. Tale mobilitazione sottolinea l’importanza delle rivendicazioni espresse da ANQUAP a difesa dei diritti e delle condizioni di lavoro dei DSGA, una figura professionale essenziale per il buon funzionamento delle scuole”.

“I dati rilevati, aggiornati alle ore 11 del 14 novembre 2024 - continua Germani - riportano inoltre un significativo impatto economico sulle retribuzioni, con trattenute complessive pari a 138.630,75 euro per i dipendenti aderenti alla mobilitazione. Questo dato rappresenta non solo l’impegno del personale DSGA verso la causa, ma anche la consapevolezza dei sacrifici economici che gli stessi lavoratori sono disposti a sostenere per ottenere un miglioramento delle proprie condizioni professionali e retributive”.