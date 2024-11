Steven Basalari scende in campo: "Voglio costruire un ospedale in Madagascar"

13 novembre 2024 a

Steven Basalari, imprenditore di successo e brillante sui social, si mette in viaggio con Le iene. Ha le idee chiare, il proprietario del Number One (una delle discoteche più grandi d'Europa) dice: "Voglio aiutare l'associazione Change ETS la quale ha creato un ospedale in Madagascar. I soldi verranno utilizzati per migliorare la struttura, la strumentazione e di conseguenza i servizi per aiutare le persone del posto".

Basalari, che ha un cuore d'oro, è stato protagonista di un servizio de Le Iene in cui, insieme all'inviato Stefano Corti.

Un viaggio inatteso, verso il Madagascar, affrontando le difficoltà e confrontandosi con la povertà. Ma chi è Steven Basalari?

Chi lo conosce bene, lo descrive come un ragazzo d'oro.

Suo padre Mario fondò il Number One, discoteca storica del Bresciano. Ancora attiva, gestita proprio da Steven. Che su TikTok il suo seguito supera il milione di follower. "Io a sei anni ero già in discoteca, dentro di me c'era questo sangue. Per quattro anni, però, ho lavorato nel ristorante di mia madre", ha raccontato in una recente intervista.