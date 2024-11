Nostalgia di Futuro, l'audience è il tema del 2024

13 novembre 2024 a

Audience è il tema di Nostalgia di Futuro (16esima edizione) evento che ricorda Giovanni Giovannini (storico presidente FIEG): lunedì 18 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso Spazio Europa (gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea - via IV Novembre 149 Roma). Quest’anno la scelta è ricaduta sull’audience perché si prevede un aumento del 4% degli investimenti pubblicitari attribuibili alla Total audience. “La misurazione dell’audience in Europa deve adattarsi alle mutevoli abitudini di consumo dei media e ai progressi tecnologici - dice Franco Siddi (Presidente CRTV - TV2000 - TuttiMedia /cons. FIEG) - il nostro evento Nostalgia di Futuro anticipa i passaggi cruciali del cambiamento. Le norme Europee approvate (DSA, DMA, MFA,) tutelano libertà di mercato, pluralismo e concorrenza, ma bisogna garantire la sostenibilità economica di tutti i media per innovare e sostenere servizi di interesse generale e universalmente accessibili. Questo vale per il servizio pubblico. Il resto deve poter vivere dal mercato in una competizione regolata e trasparente”.

“L’efficiente allocazione delle risorse pubblicitarie si basa sulla condivisione delle regole fra gli editori ed il mercato: la scelta di costituire Audicom, un unico JIC per carta e digitale, dimostra come un percorso comune e condiviso possa portare benefici per tutti gli stakeholder – afferma Fabrizio Carotti (Direttore generale Fieg) -. L’equilibrio fra i diversi media e le garanzie per un mercato che sappia valorizzare tutte le esperienze è sicuramente un obiettivo da perseguire, gli approfondimenti previsti da questo incontro forniranno un contributo importante”. “È da anni che chiediamo che l’audience di YouTube venga misurata da un JIC e che le sue metriche possano essere comparate con quelle rilevate da Auditel - sostiene Diego Ciulli (Head of Government Affairs and Public Policy, Google) -. Crediamo che Audicom debba avere come obiettivo una misurazione che segua le logiche del mercato del 2024, in cui la fruizione del contenuto avviene su tutti i device