Jimmy Sax sbarca all'Opus Club. Scaletta di hit per il sassofonista

Jimmy Sax torna live a Roma all'Opus Club. Il sassofonista francese, da mezzo miliardo di stream, più di un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube, sarà sul palco del noto locale di Roma Nord oggi. Abituato a esibirsi nelle capitali della mondanità — da St. Tropez a Dubai o Cancun — porta a Roma una scaletta fatta di hit come “No man no cry” e “Time” certificate rispettivamente Platino e Oro in Italia, fino al brano “A Million Miles” uscito ad aprile e realizzato con il cantautore britannico Steve Edwards. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro… svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Con mezzo miliardo di stream, quasi un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 350 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo "No man no Cry" e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo "Ibiza", realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.