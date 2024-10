Quando design e arredo urbano sono innovativi

Treddy e Az hanno ridisegnato il centro di Pescara in occasione di eventi come il G7 ministeriale, posizionando sedute create con stampa 3d e robotica

22 ottobre 2024 a

a

a

In occasione della serie di eventi istituzionali ospitati da Pescara, tra cui il G7 Ministeriale, Treddy e AZ hanno realizzato quello che possiamo oggi considerare lo stato dell’arte del design funzionale e della sostenibilità nell’arredo urbano. La città adriatica, per accogliere al meglio questa serie di incontri, si veste di nuovo e completa il già rinnovato centro cittadino con una serie di sedute di diverse forme e dimensioni, interamente stampate in 3D, in una logica di economia circolare e a km0. Tramite stampa robotica sono state così realizzate le migliori espressioni pratiche del design e dello stile. Le sedute, i loro nomi, richiamano le tre sirene Partenope, Ligea e Leucosia, a simboleggiare la tensione evocativa e suadente di qualcosa che irresistibilmente attrae verso di sé, in questo caso per geometrie inusuali eppure accoglienti, curve che catturano gli occhi. Tutto questo nel pieno rispetto dell’ambiente, dato che il materiale utilizzato in questa stampa 3D di grandi dimensioni è totalmente riciclato nonché trattato per resistere al deterioramento dei raggi ultravioletti del sole. La stessa logica di Stampa 3D, additiva e non sottrattiva, rovescia i canoni della manifattura: a differenza di quanto accade infatti in una logica tradizionale, dove si parte dal blocco di materiale per togliere tutto ciò che poi non è necessario, nella Stampa 3D si utilizzano solo i materiali strettamente necessari per l’opera, nessuno scarto.

SOSTENIBILITÀ A PARTIRE

DALLA FILOSOFIA COSTRUTTIVA

Nel cuore della città, all’interno di questo scenario completamente rinnovato, moderno e di respiro europeo, i riflettori sono dunque puntati sulla Riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio On. Antonio Tajani, sul B7 di Confindustria, su InsiemepergliSDG, Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a FAO, UN SDG Action Campaign, Commissione Europea, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children. Per questo Treddy, di Mattia Mucci e Marco Luciani, e AZ, di Alessandro Zito, si sono adoperati per creare la miglior cornice possibile per questa serie di eventi. Esempi di arredo urbano stampato in 3D li troviamo già nelle principali realtà europee e mondiali, per questo Treddy e AZ sono orgogliose di aver potuto collaborare per regalare alla propria città uno scenario unico nel suo genere, capace di proseguire in quella logica moderna e proiettata al futuro che da sempre caratterizza la città di D’Annunzio, protesa tra mare e montagne, con le radici che affondano nella tradizione e gli occhi che guardano al domani. Di fatto, per testare sul campo la rivoluzione già in atto nel mondo del design e della manifattura, non è necessario allontanarsi troppo, nessuna meta esotica o oltreoceano: è sufficiente passeggiare nelle strade del centro di Pescara. Treddy è un punto di riferimento d’élite nel panorama della stampa 3D e della consulenza nel settore.

I COMMENTI

«Non c’è azienda, oggi, che non possa trovare enormi vantaggi nella introduzione della Stampa 3D all’interno delle proprie logiche produttive», così Marco Luciani, co-founder di Treddy. Gli fa eco l’altro fondatore di Treddy, Mattia Mucci: «Possiamo passare dalla realizzazione di arredo urbano di purissimo design e funzionalità alla produzione di componenti, spaziando in ogni settore: moda, automotive anche a livello racing, componentistica, prototipi e prodotti finiti con qualsiasi tipo di finitura». La LAM Srl, impresa edile, ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione in tempi brevissimi delle opere che oggi disegnano il nuovo centro cittadino di Pescara: «La stretta collaborazione con l’amministrazione pubblica e i cittadini è stata la chiave per rispettare i tempi e minimizzare i disagi. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto», così Alessandro Zito, titolare di LAM e del marchio AZ.

Per informazioni:

www.treddy.it

[email protected]

+39 085 50900