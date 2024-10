E-commerce, boom di regali online per gli italiani: 50 milioni di acquisti in più per Natale 2024

18 ottobre 2024 a

a

a

Il Natale del 2024 si preannuncia all'insegna degli acquisti online, con un forte incremento rispetto agli anni passati. Una ricerca condotta da OnePoll per DS Smith, azienda leader nel settore del packaging sostenibile, stima che gli italiani effettueranno ben 51,3 milioni di acquisti in più tramite piattaforme e-commerce rispetto agli anni precedenti. Questo dato riflette un consolidamento delle abitudini digitali dei consumatori, che continuano a preferire lo shopping online, mantenendo viva la tradizione dei regali natalizi.

Aumento delle consegne e impatto ambientale

L'incremento di ordini comporta inevitabilmente una pressione aggiuntiva sui servizi di logistica e spedizione. Per gestire i 51,3 milioni di regali extra comprati online, si stima saranno necessari oltre 500mila viaggi in più per le consegne. Tuttavia, non tutti gli imballaggi risultano ottimizzati, con il risultato che circa 56mila tonnellate di volume in più verranno trasportate, causando 94.071 viaggi aggiuntivi e l'emissione di 1.862 tonnellate extra di CO2.

L'importanza della sostenibilità

Secondo i dati raccolti da OnePoll , la sostenibilità è sempre più centrale nelle scelte dei consumatori italiani. Solo il 33% degli intervistati ha dichiarato di non considerare la sostenibilità una priorità, mentre il 38% preferirebbe ricevere prodotti con imballaggi riciclabili o riutilizzabili, e il 36% desidera un packaging con dimensioni ottimizzate per ridurre sprechi e impatti ambientali.

Esperienze d'acquisto e aspettative dei consumatori

L’esperienza d’acquisto è un altro fattore critico per la fidelizzazione dei clienti. Secondo uno studio condotto da 123scommesse nell’ambito della soddisfazione delle esperienze degli utenti online, relative al mondo dei giochi e dell’ecommerce, solo il 53% degli italiani sarebbe disposto a riacquistare da un brand che ha consegnato un prodotto danneggiato, e il 49% se l'ordine arriva in ritardo. Inoltre, il 42% degli intervistati si aspetta un rimborso in caso di prodotti danneggiati, e il 36% richiede la sostituzione gratuita del bene. Queste aspettative sono ancora più elevate quest'anno: il 25% degli italiani considera i regali del 2024 particolarmente significativi, mentre il 36% afferma di prestare più attenzione nella scelta dei doni per amici e familiari.

L'importanza di un packaging adeguato

"Un imballaggio progettato in modo non accurato può avere conseguenze rilevanti, come l'aumento dei viaggi per il trasporto e una maggiore impronta ambientale. È fondamentale che le aziende investano in imballaggi adatti alla merce da spedire, tenendo conto anche della sostenibilità dei materiali. Questo aiuterà a ridurre gli sprechi e a ottimizzare le consegne, soprattutto in un periodo delicato come il Natale," ha dichiarato Robyn MacDonald, Packaging Design Consultant di DS Smith.

Le modalità di consegna

In tema di consegne, gli italiani si dividono tra chi farà recapitare direttamente il regalo a casa del destinatario (38%) e chi preferisce consegnarlo di persona (39%). Nonostante il contesto ancora complesso a livello logistico, una parte significativa degli acquisti natalizi verrà gestita attraverso servizi postali o corrieri privati, a conferma del crescente ruolo dell’e-commerce nel periodo natalizio.