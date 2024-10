Gruppo Bluvacanze, inaugurata la nuova sede romana

17 ottobre 2024 a

Inaugurata la nuova sede romana del Gruppo Bluvacanze, rinomata azienda turistica che offre servizi di viaggio e accompagna i clienti da più di 50 anni nelle loro vacanze. «Un ufficio prestigioso che punta a migliorare le interazioni e le sinergie dello staff - le parole di Domenico Pellegrino, CEO del gruppo Bluvacanze - ma anche a fornire servizi di qualità e collaborazioni significative con i nostri clienti e partner nella Capitale».

Le tre legal entities si collocano nella sede romana di Lungotevere Gassman 22. In particolare, Cisalpina Tours è la travel management company italiana leader, con 800 aziende-clienti, ed è l’unica che ha iniziato un significativo piano di internazionalizzazione. Durante l'incontro è stato comunicato inoltre il lancio della Blu Academy a Roma e Napoli per l’inserimento al lavoro dei futuri professionisti del Travel; dal 2022 a oggi, il Gruppo Bluvacanze ha assunto più di 200 giovani under 30. L’azienda è parte integrante del gruppo MSC, leader mondiale della logistica e del trasporto marittimo, nonché protagonista globale della crocieristica e del Travel.