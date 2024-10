“Gioia di Vivere”, l'alta gioielleria di Fulvio Scavia ha fatto brillare il Monaco Yacht Show

Francesco Fredella 03 ottobre 2024 a

Scavia, azienda italiana leader nel mondo dell'alta gioielleria, ha celebrato il suo stile inconfondibile con un evento da sogno a Monte Carlo. "Gioia di Vivere, incontro con Fulvio Scavia”, manifestazione che ha preso vita nell’ultimo weekend di settembre ’24 al Monte Carlo Bay Hotel, ha animato il Principato nelle stesse ore del Monaco Yacht Show, fiera d’altissimo livello che mette in acqua le barche più belle del mondo.

All'evento, organizzato da Francesco Andrisani di Kontakt Agency, hanno preso parte clienti ed amici di Scavia, brand italiano che non produce linee di gioielli ma solo e soltanto pezzi unici. Tra loro, la Jewelry Blogger Liza Urla e pure Lorenzo Ruzza, titolare di Ruzza Orologi. Non solo, è andata in scena anche una presentazione di abiti firmati Isabell Kristensen. Con i gioielli Scavia ha formato un connubio di eleganza e classe. "Abbiamo scelto Monte Carlo per questo evento perché molti nostri clienti ed amici sono nel Principato per lo Yacht Show e ci piaceva l'idea di intrattenerli con un evento che parla di bellezza e spensieratezza", spiega Fulvio Scavia, alla guida un'azienda che ha cent'anni di storia tra arte ed alto artigianato.

"Sento la necessità di incontrare chi vuole avvicinarsi al nostro mondo o chi già ha acquistato nostri gioielli, in momenti da vivere in relax, senza affanni. Le nostre clienti sono prima di tutto persone intelligenti e colte. La disponibilità finanziaria arriva dopo". L'alta gioielleria italiana nel mondo ha una leadership indiscutibile. "Siamo gli unici, noi italiani, a poter proporre alta gioielleria, neppure i francesi ci riescono. I marchi d'Oltralpe infatti spesso producono nel nostro paese. Le nostre maestranze hanno una tradizione ed una competenza introvabili altrove", continua Scavia.

La tradizione italiana del settore poi cambia sempre, restando fedele a una ricerca spasmodica di qualità ed artisticità. "I gioielli del futuro avranno sempre un notevole valore, che deriva dalla lavorazione di livello altissimo di materiali pregiati. Credo però che saranno saranno meno flashy, ovvero meno appariscenti e più discreti rispetto al passato", conclude Scavia. "Organizzare eventi di questa caratura non è facile, ma la soddisfazione quando tutto prende vita è enorme", racconta Francesco Andrisani di Kontakt Agency, un professionista sospeso tra sempre tra musica e intrattenimento che da tempo si occupa soprattutto di luxury lifestyle. "Monte Carlo è il contesto perfetto per far brillare aziende uniche come Scavia. Ogni dettaglio va semplicemente curato fino all'inverosimile e poi ancora di più... poi i risultati arrivano".

Andrisani non si ferma: dopo aver curato "Gioia di Vivere, incontro con Fulvio Scavia" a Monte Carlo, sta già progettando nuovi eventi. "Non posso ancora svelare niente, ma il mio team ed io siamo già al lavoro su tanti fronti", conclude Andrisani. "L'universo del lusso è in costante crescita nel mondo e ha bisogno di progetti di qualità assoluta, non certo facili da pensare e poi realizzare".