Acea e il contest "I mille volti dell'acqua"

In occasione della celebrazione dei suoi 115 anni Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, lancia il Contest cinematografico “I mille volti dell’Acqua - Una nuova consapevolezza sull’uso della risorsa idrica”, ideato con l’obiettivo di contribuire, attraverso la realizzazione di cortometraggi tematici, alla diffusione di una maggiore cultura e consapevolezza sull’importanza del riuso e riciclo dell’acqua. La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti, purché maggiori di 18 anni. Saranno prese in considerazione opere edite e inedite, purché rispondenti al tema del contest. Per poter prendere parte al contest è necessario compilare la scheda di iscrizione. Il cortometraggio vincitore verrà proiettato all’interno della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 e riceverà un premio pari a € 5.000.

Acea e il cinema

Una storia quella del cinema e di Acea che inizia a pochi anni l’una dall’altra, quando i fratelli Auguste e Louis Lumière nel 1895 proiettarono per la prima volta su uno schermo immagini in movimento. Solo pochi anni dopo, nel 1909, nacque come Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, quella che oggi è considerata come una delle maggiori multiutility italiane che con il Cinema, da allora, ha un rapporto stretto sia per la continua erogazione di energia elettrica nei maggiori cinema italiani sia per il sostegno che Acea promuove nei confronti di importanti e riconosciuti festival e rassegne di cinema in Italia.