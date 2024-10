Oriente e Occidente si incontrano in mostra a Padova

01 ottobre 2024 a

La mostra "L’Estremo Oriente e l’Italia: Visioni d’arte a confronto" è in corso alla Galleria Cavour di Padova. Curata dalla storica dell’arte Serenella Baccaglini e organizzata dal Comune di Padova, l’esposizione porta sullo stesso piano artisti di provenienza diversa, creando un dialogo tra la tradizione artistica orientale e quella occidentale. Tra gli artisti in mostra ci sono Huang Cheng-Yuan, vincitore del premio "Best International Artist Award" all'Art Expo di New York nel 2019, e Beat Baumann, un artista cosmopolita che ha esposto a Shanghai e Taiwan. L’Italia è rappresentata da Marco Ronga, architetto e artista noto per la sua versatilità creativa, e Gustavo Jervè Palumbo, il cui lavoro unisce tecniche rinascimentali e intelligenza artificiale.

Oltre ai maestri già affermati, la mostra offre una piattaforma ai giovani artisti contemporanei di IBA Investment. Danilo Gigante, amministratore di IBA ha sottolineato l'importanza di dare visibilità ai nuovi talenti, soprattutto in un'epoca in cui l'arte fatica a trovare spazio tra l'invasione delle immagini digitali. Selezionati da Baccaglini, questi artisti emergenti avranno l’opportunità di esporre le loro opere anche in Cina e negli Stati Uniti. Questo progetto vuole essere un trampolino di lancio per talenti che, come spiega Danilo Gigante di IBA Investment, potranno farsi conoscere in nuovi mercati internazionali. Gigante sottolinea anche come il valore culturale di queste opere si accresca quando vengono esposte in mostre internazionali, conferendo loro un’importanza storica che va oltre il valore economico immediato.