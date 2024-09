Francesco Canzonieri (Ad Nextalia) riceve il Premio "Fjord of Rhegium" in Calabria

Un riconoscimento ai successi professionali e al legame con la terra d'origine

Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia SGR, ha ricevuto stamattina il prestigioso premio “Fjord of Rhegium”. La cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, la città natale di Canzonieri. Il premio "Fjord of Rhegium" viene conferito ogni anno a personalità di spicco che si sono distinte per il loro contributo nei rispettivi settori professionali, rappresentando un esempio di eccellenza e impegno per le nuove generazioni. Canzonieri è stato premiato come “Uomo dell’Anno Calabria 2024”, un riconoscimento per i successi ottenuti nel mondo bancario e finanziario e per ricordare il suo legame con il territorio di Reggio Calabria.

Dopo una lunga l’esperienza nella City, presso primarie banche di investimento, Canzonieri è entrato nel 2014 in Mediobanca, dove ha ricoperto diverse cariche di rilievo sino a diventare, all’età di 39 anni, Global Co-Head of Corporate & Investment Banking, partecipando ad alcune fra le più importanti operazioni M&A sul mercato italiano.A febbraio del 2021 ha costituito la società di gestione del risparmio Nextalia SGR S.p.A., promossa assieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Fondazione ENPAM, Istituto Atesino di Sviluppo, Confindustria, Bonifiche Ferraresi e Micheli Associati), con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne il percorso di crescita sostenibile. Con oltre un miliardo e mezzo di euro di masse gestite, Nextalia si posiziona come la piattaforma di riferimento in Italia dedicata agli investimenti nei private market. A poco più di tre anni dalla sua fondazione, Nextalia ha attualmente in gestione quattro fondi: “Nextalia Private Equity”, “Nextalia Credit Opportunities”, “Nextalia Ventures” e “Nextalia Capitale Rilancio”.

La cerimonia di premiazione del “Fjord of Rhegium” ha registrato la partecipazione di importanti figure istituzionali e accademiche ma anche di un numero significativo di studenti degli istituti superiori della città. Durante l'evento Canzonieri ha illustrato il significativo contributo offerto dalla Fondazione Nextalia ETS alla comunità locale. La Fondazione, un ente del terzo settore impegnato nel contrasto alla cosiddetta “povertà educativa”, ha deciso di finanziare un progetto volto ad ammodernare le dotazioni IT dei laboratori di due istituti tecnico-commerciali di Reggio Calabria. Questo intervento mira a migliorare la qualità dell'istruzione offerta agli studenti, fornendo loro strumenti all'avanguardia per affrontare il percorso formativo e le sfide del futuro.

“È davvero un onore – ha dichiarato Canzonieri – aver ricevuto questo prestigioso premio nella città dove sono cresciuto e dove ho vissuto fino agli anni dell’università. Credo sia fondamentale per qualsiasi percorso di crescita professionale aver sempre ben presenti le proprie origini e non dimenticarsi di quelle persone, luoghi e circostanze che hanno consentito di raggiungere grandi ed ambiziosi obiettivi. In questo senso l’idea della Fondazione e di un’iniziativa a sostegno degli istituti scolastici di Reggio Calabria costituisce un riconoscimento dell’importanza di “restituire” gratuitamente a quei luoghi che hanno avuto un peso fondamentale nella crescita di ognuno”.