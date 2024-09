Les Filles D'Eva veste le star alla Fashion Week Milano

Francesco Fredella 25 settembre 2024 a

a

a

Les Filles d'Eva veste le star alla Fashion week di Milano, l'evento di riferimento per antonomasia quando si parla dei brand mondiali di moda. Si tratta di un brand emergente che sta facendo parlare gli addetti ai lavori: Les Filles d’Eva si distingue anche per questo. Molte celebrities, influencer tra cui Alessia Lanza, Caroline Vreeland, Veronica Ferraro, Ginevra Mavilla, Tamara, Victoria Stella hanno indossato capi della nuova collezione autunno inverno 2024/2025. *La collezione FW24/25 racconta una donna dell'upper class degli anni '90 dallo stile quiet luxury, elegante e non soggetto alle mode. Come in Common People in cui i Pulp cantavano di un “turismo di classe”, un inno britpop al desiderio di libertà e semplicità, così la donna LFdE è una donna sofisticata che anche nel suo guardaroba ricerca l’autenticità, un’opulenza silenziosa, divenendo portavoce di un’estetica discreta, mixata però ad un animo più romantico e rock.

Milla Jovovich e Romy Schneider sono le donne immaginate dal designer Matteo Manzini, iconiche per la loro bellezza androgina e sensuale, classica e femminile, come le silhouette di collezione che in questa stagione diventano più aderenti e asimmetriche, studiate appositamente per esaltarne il corpo.

Il guardaroba LFdE, contraddistinto da sempre per le variopinte stampe utilizzate, nella nuova proposta autunno inverno diventa più classico con pattern decisamente più minimal e al tempo stesso geometrici: pois scomposti, tendenza leziosa e senza tempo, si alternano alla stampa cravatta ripresa dal guardaroba maschile, su capi come camicie con nastri e abiti con gonne plissé. La palette colore, dai toni autunnali, come il beige, il bordeaux e l’arancio si alterna ai profondi bianchi e neri per lasciare poi spazio a tocchi di verde lime e lilla. Blazer dalla vestibilità over, corsetti, minigonne e pantaloni palazzo compongono la proposta in tweed da indossare insieme per un total look classy-chic o con longuette e giubbotti crop stampa cocco, per una femminilità moderna e contemporanea.

La proposta daily continua con salopette e giubbotti con maxi tasche in panno misto cashmere, e con camicie e bluse dai maxi colletti e arricciature da portare su gonne asimmetriche in lana o in denim, 100% Made in Italy. Completi co-ord ed abiti midi e lunghi, impreziositi da drappeggi centrali in luminosa maglieria in lurex, si alternano infine a sobri e raffinati abiti in seta con gonne svasate e maniche a sbuffo per una moda silenziosa, sussurrata e senza eccessi.