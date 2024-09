Eternal City Motorcycle Show, lo spettacolo delle due ruote a Roma

Sabato 28 e domenica 29 settembre al Roma Convention Center della Nuvola all'Eur

Eternal City Motorcycle Show raddoppia, anzi, triplica. Sabato 28 e domenica 29 settembre al Roma Convention Center della Nuvola all’Eur torna l’evento a due ruote tra i più importanti a livello nazionale. Una nuova prestigiosa location con più di 200 espositori e 60 appuntamenti da non perdere.Eternal City si può definire un evento completo, che propone al pubblico l’intero ventaglio della proposta su due ruote: touring, naked, scrambler, cruiser, supersportive, custom, cafe racer e tantissime attività diverse come prove, shopping di accessori e abbigliamento, arte, personalizzazione, talk, musica, street food, show e live performance.

Organizzatori felici e pronti ad accogliere il grande pubblico per l’8ª edizione di Eternal City Motorcycle Show, che cambia location a conferma di un continuo percorso di crescita, sia dal punto di vista della superficie espositiva, praticamente triplicata; che per quanto riguarda la qualità dell’esposizione, vera prerogativa della manifestazione, ormai riferimento per il Centro-sud Italia, che mette in mostra le «Eccellenze su ruote».

Incrementa ancora, dopo il successo dello scorso anno, il parterre dei marchi di produttori presenti all’evento: Aprilia, BMW Motorrad, BSA, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, TVS, Yamaha.

Gli appassionati avranno l’opportunità di partire dal piazzale del Roma Convention Center e di provare gli ultimi modelli in commercio tra le strade della Capitale e di godere di un’ampia scelta di mezzi (oltre 300), per trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Eternal City può vantarsi di essere l’evento con il più grande parco demo ride di Roma.