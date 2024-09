Spoleto, omaggio a Gian Carlo Menotti. Alda Fendi: "Apertura vitale e leggera"

18 settembre 2024 a

L'omaggio a un grande artista del '900 attraverso la poesia di un incontro possibile solo nel sogno e nella bellezza: una serata ricca di emozioni, ricordi e scoperte che Alda Fendi ha organizzato a Spoleto nella casa che fu di Gian Carlo Menotti, grande compositore e ideatore nel 1958 del celeberrimo Festival dei Due Mondi. La storica abitazione di fronte al Duomo che la grande mecenate è riuscita ad acquistare, realizzando un desiderio coltivato a lungo, ha riaperto le sue porte e il suo meraviglioso giardino in una inaugurazione interamente concepita come un'installazione artistica, accogliendo personaggi del mondo dell'arte, del cinema, della letteratura, dalla grande cantante lirica Cecilia Bartoli ai premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Regista dell'evento non poteva che essere Raffaele Curi, artista e storico collaboratore di Menotti, al suo fianco per 16 edizioni del Festival di Spoleto, che ha pensato l'evento immaginando, appunto, l'impossibile: l'incontro mai realizzato tra Gian Carlo Menotti e Samuel Beckett, che mai partecipò al Festival dei Due Mondi. Utilizzando come "chiave d'accesso" l'opera simbolo del drammaturgo, "Aspettando Godot", Curi lo ha reso protagonista di uno spazio dove tutto è un po’ ispirato al teatro dell’assurdo e costruito intorno alla condizione dell’attesa. "Se Menotti non aveva mai rappresentato Beckett, sarebbe stato Beckett ad andarlo a trovare", ha spiegato Curi raccontando il suo progetto, "e la casa è piena di questo ospite eccezionale". Alda Fendi, ricordando l'amicizia con Menotti - "Con lui era difficile resistere a una apertura vitale e leggera. Ne conservo il ricordo ma soprattutto questi e gli incontri futuri con lui sono ancora leggenda per me"- ha voluto così rendergli il giusto tributo in un luogo dal Maestro tanto amato, offrendo un evento traboccante di quell'arte che, secondo la concezione menottiana, aveva l'unica missione di "portare gioia".

E di gioia ce ne è stata molta, in una serata di certo "non incastrata nella memoria", come ha detto l'attore e drammaturgo Fausto Cabra nel testo da lui scritto per l'occasione (ispirandosi alle suggestioni di Curi) e interpretato davanti agli ospiti, ma "dedicata al futuribile, all’immaginazione possibile". Un sogno quindi, che quelle mura vissute così intensamente negli anni d'oro del Festival hanno reso incredibilmente palpabile: un'occasione preziosa, grazie alla quale anche lo stesso Cabra, che per questioni anagrafiche non ha conosciuto questo "eroe dell'arte", ha potuto realizzare il suo incontro futuribile con Menotti. Nel corso della festa non poteva mancare la poetica e fiabesca magia del Teatro Carlo Colla & Figli, la compagnia marionettistica più famosa d'Italia, tra le più antiche del nostro Paese, che ha messo in scena uno straordinario repertorio, tanto amato dal Maestro.