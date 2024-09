Idola Saloon in the world brilla al Festival di Venezia: successo internazionale per il marchio italiano in espansione

Francesco Fredella 18 settembre 2024 a

Il Festival del Cinema di Venezia è un'occasione in cui lo stile e la bellezza si intrecciano con il glamour delle stelle internazionali. Quest'anno, tra i protagonisti dietro le quinte c'era Idola Saloon in the world, un marchio italiano di parrucchieri in forte espansione, chiamato dagli organizzatori per curare l'immagine di alcune delle celebrità presenti.

La presenza di Idola Saloon al Festival di Venezia rappresenta una conferma del percorso di crescita del marchio, premiato come uno dei migliori parrucchieri in Italia e in espansione anche a livello internazionale. Questo riconoscimento testimonia il successo del lavoro del brand e rappresenta una grande soddisfazione per tutto il team.

Idola Saloon non ha partecipato solo con il suo staff principale, ma ha coinvolto un gruppo di parrucchieri provenienti da diverse città italiane, come Napoli, Roma, Firenze e Milano. Questo team ha pettinato numerose ragazze presenti all'evento.

Grazie a una precisa organizzazione, il marchio è riuscito a coprire tutti i ruoli, dalle celebrità affermate alle aspiranti influencer.

Una Crescita Inarrestabile

Per chi non conoscesse ancora il marchio, Idola Saloon in the world è presente in diverse città italiane con quattro saloni a Napoli, due a Roma, uno a Firenze e ben sei a Milano. A livello internazionale, il brand ha già varcato i confini italiani con saloni a Barcellona, Ibiza e sta espandendo la sua attività anche a Dubai, confermando la sua ambizione di affermarsi come uno dei principali riferimenti nel mondo della bellezza e dello stile.

Il successo di Idola Saloon in the world dimostra che l'impegno, la creatività e la passione possono portare a grandi traguardi. Il marchio è pronto a consolidare la sua posizione tra i migliori del settore e a continuare la sua espansione su scala globale, portando il talento e lo stile italiano nel mondo.