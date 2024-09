Chieti Calcio, Virgo ed ESA Energia al fianco delle famiglie: un euro per ogni pasto scolastico per ridurre i costi delle mense

Francesco Fredella 18 settembre 2024 a

L’amministrazione comunale di Chieti, insieme a Virgo, ESA Energia e il Chieti Calcio (parte del Gruppo Virgo), ha lanciato una nuova iniziativa volta a sostenere le famiglie della città, particolarmente colpite dalle difficoltà economiche legate al dissesto del comune. L’obiettivo del progetto è quello di ridurre il contributo delle famiglie per la mensa scolastica, tramite una donazione di un euro per ogni pasto somministrato nelle scuole, che sarà destinato direttamente a beneficio delle famiglie stesse. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Chieti, con il supporto di due realtà di primo piano: Virgo, il gruppo noto per la sua forte attenzione al sociale, ed ESA Energia, partner storico della comunità. Anche il Chieti Calcio, storica squadra cittadina, ha voluto essere protagonista di questo progetto, confermando il suo radicamento nel tessuto sociale del territorio.

Un’azione concreta per il futuro della città

“Il tema delle mense scolastiche riguarda direttamente i nostri bambini, che rappresentano il futuro della città”, ha dichiarato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. “Grazie a questa iniziativa, possiamo garantire un sostegno concreto alle famiglie in un momento di grande difficoltà economica". Walter Serpellini, amministratore di ESA Energia, ha commentato l’importanza di questa azione: “Abbiamo deciso di aderire senza esitazioni a questo progetto, perché crediamo che sia nostro dovere contribuire al benessere delle famiglie e del territorio. Il futuro di una comunità passa anche attraverso il sostegno ai suoi membri più giovani". A fare eco a queste parole, Gianni Di Labio, presidente del Chieti Calcio, ha sottolineato l’importanza dell’impegno sociale del club: “Il Chieti Calcio è molto più di una squadra di calcio: è parte integrante della comunità. In un momento così delicato, vogliamo essere al fianco delle famiglie e fare la nostra parte per aiutare i bambini, che sono il cuore pulsante della nostra città". Un esempio di collaborazione pubblico-privata

L’iniziativa, che prevede la sponsorizzazione finalizzata alla riduzione di un euro per ogni pasto somministrato nelle scuole della città, rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra amministrazione locale e aziende private possa tradursi in un beneficio concreto per i cittadini. Virgo, che da sempre promuove valori di inclusione e attenzione al benessere sociale, si è detta entusiasta di poter dare il proprio contributo a questo progetto. “Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vede impegnati nel supportare la nostra comunità, a partire dai più piccoli,” ha dichiarato Marco Calabrese. Una risposta alle difficoltà economiche. Con il Comune di Chieti alle prese con una difficile situazione di dissesto finanziario, questa iniziativa è destinata a dare un sollievo concreto a molte famiglie che faticano a sostenere il costo delle mense scolastiche. Grazie al contributo di aziende locali come ESA Energia e il Chieti Calcio, le famiglie vedranno ridotto il loro impegno economico, senza rinunciare alla qualità del servizio scolastico. La comunità di Chieti ha dimostrato che, anche in tempi di difficoltà, il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni e le aziende possono generare soluzioni positive per il bene comune.