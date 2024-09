Giannini e Arcuri incantati da Filottrano. Paolorossi: “Le riprese di 'Tradita' un orgoglio per la città”

12 settembre 2024 a

Filottrano da “grande schermo”. Ultimate le riprese del film “Tradita” girato nel borgo dei nobili, cuore del distretto della moda in provincia di Ancona. Un cast d’eccezione per una location che non ha tradito le attese: Giancarlo Giannini, Manuela Arcuri, Monica Guerritore, William Levy e Fernando Lindez sono rimasti incantati dell’eleganza di Filottrano, dei suoi palazzi storici, della sua storia secolare, della sua tradizione manifatturiera. “Un risultato importante per la nostra città - racconta il Sindaco Luca Paolorossi - portare qui un film come questo, con star di tale calibro, deve riempire di orgoglio tutti i Filottranesi, perché una cosa del genere non era mai successa. Si tratta di un progetto partito da lontano, prima che pensassi di candidarmi. Questo perché al di là del mio ruolo attuale, ho sempre pensato al bene, anzi al meglio per Filottrano”.

Capofila di questa iniziativa, rivolta al rilancio del territorio, “è stato l’Assessore al turismo di Jesi Alessandro Tesei - racconta Paolorossi - mi ha contattato per avere un po’ di quella collaborazione che ora da Sindaco cerco di instaurare ogni giorno con i comuni vicini, al di là di ogni colore politico. Mi sono immediatamente messo in moto: ho accolto il regista Gabriele Altobelli, il Produttore Artistico Alberto Tarallo, l’Ispettore di Produzione Andrea Pigrucci e l’Art Director e Produttore di fama internazionale (di origini marchigiane) Franco Della Posta, e li ho accompagnati a visitare le dimore storiche di Filottrano e dintorni, alla ricerca di location, scorci, set adeguati al valore del film, un thriller che si preannuncia un successo”.

Il risultato è stato molto positivo e Filottrano non ha tradito le aspettative: la scelta per le riprese è caduta in particolare su Villa Spada Lavinj, che ha ospitato la troupe, gli artisti, 5 camion produzione, 40 tecnici. “Con l’Assessore Tesei - annuncia Paolorossi - firmeremo un protocollo di intesa per dare il via a una divulgazione importante nei comuni della Vallesina, con un occhio attento in particolare alle produzioni cinematografiche che vogliono venire a girare nella nostra zona. Il cinema porta bellezza, eleganza, personaggi importanti: proprio la chiave di rilancio del nostro territorio che ho iniziato a ricercare sin dal primo giorno in cui ho indossato la fascia tricolore di Filottrano”.