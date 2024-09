Sky Sport, al via le coppe europee: 51 notti UEFA e oltre 500 partite live

11 settembre 2024 a

A partire dal 17 settembre, su Sky e in streaming su Now al via le nuove coppe europee. 51 imperdibili notti UEFA per oltre 500 partite live. Un'avventura unica da vivere come allo stadio e una ripartenza al top tra storia e innovazione. In campo il nuovo format della UEFA Champions League con 185 delle 203 partite in esclusiva e tutti i 342 match UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva. Una super copertura editorale: grandi studi, nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la visione dei match, grandi pre e post-partita anche dedicati, highlights di tutti i match, news e avvicinamento alle gare su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sui social Sky Sport. Inviati su tutti i campi principali e l'inconfondibile qualità delle telecronache Sky. Infine, il nuovo arrivo di Stefano Borghi.