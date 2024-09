Riparte "Uno Mattina in Famiglia" su Rai 1 con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta

10 settembre 2024 a

Trio perfetto. Successo di share in tutte le edizioni. Riparte "Uno Mattina in famiglia", guidato da decenni dal maestro Michele Guardì, alla regia Marco Aprea e come capo autori Giovanni Taglialavoro. Alla conduzione ci sono Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

“Diamo la sveglia agli italiani, racconteremo l’Italia, con spazi dedicati alla cucina, alla medicina, alla musica, al teatro, al cinema, un ritratto a 360 gradi dl nostro Paese”-sottolinea il re dei conduttori Beppe Convertini-“non mancheranno i giochi con il pubblico a casa e i vari collegamenti per raccontare la bellezza, la storia, paesaggi, arte, cultura, architettura italiane. Gli ascolti ci hanno sempre premiato e ripartiamo con l’entusiasmo di sempre”.

A Procida condurrai e sarai direttore artistico del Procida Film Festival, arrivato alla XXII Edizione, che vedrà, quest’anno ben 1500 cortometraggi; “due sessioni saranno dedicate agli studenti di cinema, non mancherà una tematica dedicata al sociale, con temi come la lotta alla violenza sulle donne, l’immigrazione, la battaglia contro i tumori, l’Alzeimer”.

Sono tutti argomenti che Convertini ha trattato anche in altri programmi, da uomo e professionista attento ai più deboli. “Una sessione riguarderà la salvaguardia dell’ambiente, della natura e del mare e una al territorio, spaziando nelle varie zone del mondo, tra tradizioni, usi e costumi e cucina Italiana”-continua Convertini, autore de Il Paese Azzurro, edizioni Rai Libri-“una mostra fotografica sarà dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita; dopo 40 anni verrà aperta Villa Eldorado di Elsa Morante, autrice dell’Isola di Arturo, capolavoro ambientato a Procida. Ma le sorprese non finiscono qui, perché verrà celebrata la ricorrenza dei 30 anni dall’uscita del Postino, in parte girato a Procida e la proiezione del film Il Mio amico Massimo, dedicato a Massimo Troisi”.

Tra le star presenti ci saranno Ornella Muti, Ambra Angiolini, Anna Falchi, il regista e scrittore Ivan Cotroneo, Fabio Troiano, la regista Francesca Archibugi, Jasmine Trinca, il Direttore intrattenimento Day Time Rai Angelo Mellone. Su Rai Radio 2 Convertini è al timone con Jody Alivernini di Lido Asiago 10, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19,30; “abbiamo intervistato tanti artisti e cantanti da Maria Grazia Cucinotta, Mario Biondi, AKAseven, Big Mama,Maninni, Andrea Roncato, il Premio Oscar Nicola Piovani, Monica Setta,Nunzia De Girolamo a Jerry Cala’ma non sono mancati diversi giochi e il racconto dell’Italia, concerti,spettacoli teatrali, sagre, luoghi, feste patronali, tutti gli appuntamenti in giro per l’Italia”

Gli impegni di Convertini non finiscono qui; sarà, infatti, in onda il 14 settembre alle 11,50 su Rai 1 con l’ultima puntata di Azzurro..Storie di Mare dedicata alla regione Lazio. Convertini visiterà Sperrlonga, la riviera di Ulisse, la Villa di Tiberio, tra eccellenze e tipicità, come la tiella gaetana, intervistando anche un pescatore del luogo con i suoi suggestivi racconti tramandati da genrazioni.

Tanto mare, quindi, ma anche la storia del luogo, la montagna spaccata, le grotte, i miti. Ospite speciale della puntata Cristiano Malgioglio con le sue hit estive e il suo rapporto con il mare e le bellezze italiane. Chiuderà la puntata la musica tradizionale laziale con danzatori in abiti storici.