Proteggere la libertà di stampa

Il Vicepresidente ENPA, Avv. Pierpaolo Camadini, ha trasmesso la versione finale del documento congiunto EMMA-ENPA e NME (News Media Europe) sulle priorità per il periodo 2024-2029, intitolato Protecting Press Freedom - European press publishers’ priorities for the EU Legislative Period 2024-2029. Il documento è accompagnato da una dichiarazione, anch’essa allegata, dei Presidenti delle tre associazioni europee.



La Fieg è associata ENPA e partecipa alla difussione del documento. L’obiettivo è influenzare l’agenda legislativa della prossima Commissione europea e fungere da riferimento per il futuro lavoro con il Parlamento europeo e gli Stati membri, allineando l’approccio delle tre associazioni per parlare con una voce comune. Il documento si concentra su 6 aree principali di importanza cruciale per il settore della stampa:



1. Migliore protezione e applicazione della proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda l’Al generativa



2. Libertà di stampa e diversità sulla piattaforma Internet



3. Concorrenza leale e accesso equo, ragionevole e non discriminatorio (FRAND) ai gatekeeper



4. Regole per un ecosistema pubblicitario online equo e aperto



5. Aumentare la resilienza degli editori salvaguardando la libertà contrattuale e la libertà di fare pubblicità



6. Garantire una concorrenza leale tra media pubblici e privati per sostenere un panorama informativo diversificato e di qualità, fondamentale per la democrazia





Di seguito, i link alle dichiarazioni:



EMMA:

https://www.magazinemedia.eu/joint-letters/protecting-press-freedom



ENPA:

https://www.enpa.eu/press-releases/protecting-press-freedom



NME:

https://www.newsmediaeurope.eu/issues/launching-an-ambitious-media-growth-strategy-for-europe/