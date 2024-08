Prince Zorresi: ecco chi è il personal trainer che incanta Roma

30 agosto 2024 a

Si chiama Prince Zorresi. Tutti lo conoscono sui social, dove va fortissimo. Il suo sogno: “Allenare i più deboli”. Lavora tanto, si allena tutti i giorni e stizza l’occhio al mondo dell’imprenditoria, visto che a Roma ha aperto “Prince fit” a Roma sud. Oggi pensa in grande e vuole mettere in riga tutti dopo le vacanze: “Gli sgarri sono concessi, ma adesso è tempo di allenarsi”

Chi è Prince Zorresi

Nato a Roma 27/3/89 laureato in Scienze Motorie e specializzato in sarcopenia, perdita della massa e della forza muscolare connessa all'invecchiamento del corpo umano. Con i master di primo e secondo livello ha appreso le tecniche di workout individuale fisico e motivazionale. Il lavoro del Personal Trainer spazia attraverso tutte quelle attività che ruotano intorno ai bisogni impliciti, espliciti e latenti del cliente, dall’anamnesi fisica e psicologica, alla definizione dei singoli obiettivi rispettando le esigenze personali e lavorando sulle reali motivazioni. L’obiettivo finale è quello di soddisfarne le specifiche esigenze in un’ottica di miglioramento della condizione psico-fisica e quindi dell’attività della vita, presente e futura. Un servizio fondamentale se si pensa che una buona attività di Personal Training è un perfetto investimento per il domani di ognuno di noi. Studentessa di medicina e chirurgia policlinico Tor Vergata. Nel 2019 ottiene il master di secondo livello e si qualifica Personal Trainer, Istruttore Fitness presso l’Accademia Italiana fitness specializzandosi in workout e nutrizione sportiva



La struttura

Lo studio personal Sport Instinct è pronto ad accoglierti in un ambiente elegante, funzionale e pulito. Oltre alla sala fitness, è presente uno studio dedicato ai professionisti che si alternano all’interno del centro per offrire un servizio completo al cliente e rispondendo a ogni sua necessità. I due spaziosi spogliatoi, vengono igienizzati a ogni cambio mantenendo l’ambiente sicuro e pulito. Il workout si svolge individualmente o in piccoli gruppi nella sede di Via Renato Salvatori 29 (zona Gasperina-Anagnina).