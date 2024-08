Il mercato delle pulizie domestiche: le tendenze per un 2024 ricco di opportunità

14 agosto 2024 a

Da qualche anno a questa parte il mercato delle pulizie domestiche sta andando incontro a uno sviluppo talmente dinamico da essere forse inatteso, influenzato almeno in parte dalle abitudini pandemiche e post-pandemiche, per poi consolidarsi nel triennio successivo, a dimostrazione della rinnovata attenzione degli italiani (e non solo) nei confronti dell’igiene tra le quattro mura. Non stupisce dunque che in un mercato che dovrebbe svilupparsi di almeno il 6% annuo da qui al 2030 (Fonte Grand View Research), siano sempre di più le aziende che hanno valutato positivamente il loro ingresso con un’offerta esclusiva e innovativa che possa catturare immediate quote di mercato. Ma quali sono le principali opportunità che il mercato delle pulizie domestiche sta garantendo alle startup più attente a cogliere tali occasioni di business? Nelle prossime righe, attingendo ad alcune analisi effettuate sul mercato nazionale e internazionale delle pulizie private di case e uffici, abbiamo cercato di trarre qualche spunto valido che ci permetterà di comprendere meglio quale direzione sta prendendo il settore.

L’applicazione di tecnologie innovative

Un primo grande traino della nuova crescita del mercato delle pulizie domestiche è certamente attribuibile all’adozione delle tecnologie più moderne. Alcune startup come LindoClick, operatore romano tra i più innovativi nel mercato delle pulizie casalinghe e di uffici, hanno ad esempio introdotto la possibilità di ricorrere a sistemi di prenotazione e gestione online che rendono ancora più semplice domandare l’attivazione dei servizi di pulizia ordinari o straordinari, snellendo i relativi processi e migliorando l’esperienza cliente con un approccio sempre più personalizzato e declinato per famiglie o professionisti. Con questa prerogativa LindoClick può ben rivolgersi in modo efficace a chiunque desideri disporre di un modo pratico e tempestivo per garantirsi i migliori livelli di pulizia nell’abitazione, senza tuttavia doversi preoccupare né di individuare il personale addetto allo svolgimento di tale attività, né di sbrigare le altre incombenze amministrative. Il tutto, peraltro, avviene assicurando un’offerta che nei mesi si è fatta sempre più eterogenea, fornendo ai propri clienti ciò che occorre per una pulizia personalizzata, con la particolare garanzia di soddisfazione “raddoppiata”: se il cliente non dovesse essere contento del servizio proposto, LindoClick risolverà il disagio manifestato e, in caso di ulteriore insoddisfazione, provvederà a rimborsare per intero il relativo onere.

Il lancio di modelli di business innovativi

Un’altra linea di tendenza che sta prendendo sempre più piede nelle startup che operano nel mercato delle pulizie domestiche è costituito dall’adozione di modelli di business innovativi. Tra i principali che hanno ottenuto un buon riscontro sul panorama internazionale - e che sono in fase di crescente introduzione anche nel nostro mercato - possiamo ricordare la possibilità di fruire di servizi in abbonamento, con un pagamento fisso per un plafond di pulizie periodiche o, di contro, di pagamenti a consumo, con un costo complessivo del servizio che dipenderà dunque dal numero degli interventi. Sempre in relazione ai pagamenti, hanno trovato applicazione tra i modelli di business più innovativi quelli che attingono ai principi del BNPL (buy now pay later), con dilazioni di pagamenti in grado di rendere ancora più sostenibile l’investimento nella pulizia dei propri ambienti di casa e di ufficio.

Il focus sulla sostenibilità

Anche in questo ambito, inoltre, non poteva che divenire preminente l’attenzione sulla sostenibilità. Le startup che sono entrate recentemente nel settore delle pulizie domestiche hanno infatti colto l’opportunità di caratterizzare il proprio servizio per pratiche di pulizia eco-sostenibili, utilizzando prodotti naturali e adottando pratiche maggiormente rispettose dell’ambiente di quanto invece non sia avvenuto con le aziende di pulizia tradizionali. In un contesto in cui vi è crescente attenzione nei confronti delle tematiche green, l’approccio eco-sostenibile alla pulizia domestica si è rivelato spesso una leva vincente per acquisire rapidamente visibilità e quote di mercato, e fidelizzare sui propri servizi la crescente fetta di clientela più consapevole dell’importanza di un servizio ecologico.

L’esplosione dei servizi su misura

Quarta e ultima locomotiva che sta trainando la crescita del mercato delle pulizie domestiche - e del ruolo delle startup al suo interno - è costituita dall’esplosione dei servizi su misura, che possono essere facilmente adattati alle misure specifiche di ogni cliente. Anche in questo caso si può ben rammentare come nel nostro Paese si siano da tempo diffusi dei veri e propri fiori all’occhiello nella predisposizione di servizi innovativi da declinare sulle necessità di ogni controparte. Tra i migliori operatori abbiamo già rammentato la presenza di LindoClick, che proprio sulla pratica fruibilità dei suoi servizi e sulla creazione di un’esperienza utente unica e personalizzata, ha costruito gran parte del proprio vantaggio competitivo. Insomma, con queste brevi analisi (e non solo) è facile intuire come il settore delle pulizie domestiche stia rappresentando un’ottima opportunità per le startup in grado di applicare gli sforzi innovativi a servizi sempre più richiesti: per loro, le occasioni per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione con soluzioni di elevata qualità, non dovrebbero mancare.