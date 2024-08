E-commerce e moda: i dati del mercato italiano

01 agosto 2024 a

a

a

Quello del commercio elettronico (meglio noto come e-commerce) è un settore in costante espansione; nel 2023, stando ai dati elaborati dalla Casaleggio Associati, il fatturato complessivo dell’e-commerce italiano è cresciuto del 27%, superando di poco quota 80 miliardi. Ciò dimostra come acquistare online sia diventata una costante rispetto alle abitudini di consumo degli utenti italiani, sebbene con modalità diverse in base all’età e con meccanismi variabili a seconda della categoria merceologica di riferimento. In generale, secondo il report stilato dalla Casaleggio Associati, sono oltre 50 milioni gli utenti digitali in Italia, con un tasso di penetrazione oltre l’87% (una percentuale di poco inferiore a quella dell’Europa Meridionale).

“Il 2023” - si legge - “è stato un anno di ripresa della normalità dopo il boost del lockdown e il conseguente riallineamento del mercato avvenuto durante il 2022. La crisi economica ha tuttavia iniziato ad incidere su alcuni settori più voluttuari come l’Elettronica che ha visto una contrazione delle vendite”.

Il settore moda e accessori

Per quanto riguarda, nello specifico, il segmento moda, i dati relativi al 2023 sono molto positivi. Il fatturato ha raggiunto quota 5,2 miliardi di euro, grazie ad una crescita rispetto al 2022 del 22% (figlia, per più di un terzo, dell’aumento dei prezzi). Il trend è confermato anche dai dati pubblicati da Idealo, all’interno del report annuale diffuso lo scorso febbraio; in particolare, ‘Moda & accessori’ è la seconda categoria merceologica “per cui gli italiani hanno effettuato almeno un acquisto nei tre mesi precedenti”, con il 39,4%. Solo il settore Elettronica (40,1%), ha fatto registrare un dato superiore. Anche in termini di intenzioni di acquisto, il rapporto stilato dal portale specializzato nella comparazione dei prezzi online evidenzia come ‘Moda & accessori’ sia tra le categorie più gettonate, con un punteggio di 21,3 su 100 (solo Elettronica, Arredamento & Giardino e Sport & Outdoor hanno totalizzato punteggi superiori).

Interessante anche il dato relativo alle preferenze espresse dagli utenti di diverse fasce d’età: per i clienti più giovani (16-24, 25-34 e 35-44), i beni afferenti alla categoria ‘Moda & accessori’ rappresentano la tipologia di prodotto più desiderata tra quelle codificate da Idealo.

Cosa si acquista online

Quando si parla di ‘moda’ e ‘accessori’, si fa riferimento ad una categoria merceologica particolarmente vasta , che include capi di abbigliamento, borse e scarpe, nonché il segmento dell'oggettistica personale, sia per il lavoro che il tempo libero, che rientra nella sfera della moda ma senza includere gioielli ed orologi. Pertanto anche zaini, borselli, marsupi e portafogli possono essere inclusi in questa particolare categoria di prodotto; molti di questi contribuiscono alla composizione del catalogo di Carpisa , uno dei marchi italiani di riferimento per quanto accessori di moda, sia casual che professionali.

I motivi del successo dell’e-commerce del fashion

Diversi aspetti hanno contribuito, nel tempo, ad alimentare il successo dell’e-commerce settoriale; molti dei prodotti che rientrano in questa categorizzazione, infatti, hanno dimensioni contenute o un costo vantaggioso. In generale, uno dei fattori più significativi è certamente la possibilità di accedere ad un’offerta di mercato teoricamente ‘globale’, o comunque molto più ampia di quella garantita da un negozio fisico.

In aggiunta, gli shop online hanno ottimizzato i servizi di assistenza pre e post vendita, rendendo l’esperienza ‘su misura’ per ogni genere di utente. Per l’abbigliamento, ad esempio, spesso è possibile usufruire di una serie di parametri che facilitano la scelta della taglia o del modello mentre per borse, zaini, valigie e affini, le schede tecniche riportano in dettaglio le misure e ogni altra specifica che può agevolare l’acquisto da parte dell’utente. Infine, non va sottovalutato l’impatto di iniziative promozionali, sconti, buoni, voucher d’acquisto e altri strumenti che, attraverso le strategie di marketing, raggiungono immediatamente i potenziali clienti.

FONTI

https://www.ecommerceitalia.info/report/rapporto-e-commerce-in-italia-2024/

https://www.idealo.it/magazine/e-commerce/e-commerce-italia-report-idealo