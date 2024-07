Il Fondo iSwiss Hedge Fund arriva a New York

25 luglio 2024 a

Con la società di gestione iSwiss Capital Management arriva l’autorizzazione alla raccolta fino a 150 milioni di dollari dagli investitori americani. Il gruppo finanziario iSwiss ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo d'investimento, iSwiss Hedge Fund, e della società di gestione, iSwiss Management Capital, con sede nella Grande Mela. La SEC (Securities and Exchange Commission) ha assegnato il numero di registrazione (CIK SEC 2029903) consentendo al fondo di raccogliere fino a 150 milioni di dollari nella prima tranche di finanziamenti destinati a prodotti finanziari innovativi.

Aleo Christopher, CEO di iSwiss Group, ha spiegato: "iSwiss Hedge Fund è un fondo americano autorizzato a raccogliere capitali da investire in prodotti finanziari, con un occhio di riguardo verso gli investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione americani. Questa scelta strategica di registrazione presso la SEC ci permette di offrire direttamente ai nostri investitori i prodotti di cartolarizzazione dei crediti superbonus italiani e i nuovi ABS Green, dedicati al finanziamento di progetti di energia rinnovabile in Italia."

Christopher ha sottolineato l’importanza di avere un fondo di investimento proprio per mantenere l’indipendenza dai grandi collocatori di mercato, spesso inclini a orientare gli investitori verso titoli che garantiscono loro maggiori commissioni, a discapito della trasparenza. "iSwiss Hedge Fund, in un’ottica di massima trasparenza, comunica ai propri investitori che i prodotti offerti sono cartolarizzazioni italiane di iSwiss, mantenendo commissioni di gestione molto basse e massimizzando i margini di guadagno per gli investitori."

L’obiettivo del gruppo è la creazione di un ecosistema iSwiss, dove un fondo pensione americano possa acquistare crediti cartolarizzati superbonus di una ditta edile di Palermo oppure finanziare l’installazione di pannelli fotovoltaici in un condominio di Cremona. "Abbiamo voluto chiudere il cerchio ed essere non solo emittenti di securities ma anche i loro collocatori direttamente sul mercato," continua Christopher. "La necessità di creare un fondo proprio nasce dall’esigenza di essere indipendenti rispetto ai grossi collocatori sul mercato, che spesso orientano le scelte degli investitori in modo poco trasparente."

