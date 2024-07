23 luglio 2024 a

Con un'importante acquisizione del valore di oltre €872 milioni, iSwiss Bank rafforza la sua presenza nel settore dei crediti deteriorati. Nel suo impegno costante per espandere la sua influenza nel settore dei crediti deteriorati (NPL), iSwiss Bank ha annunciato il completamento con successo dell'acquisizione di un significativo portafoglio dal valore superiore a €864 milioni. Questa mossa strategica mira a consolidare ulteriormente la posizione di iSwiss Bank come uno dei principali attori nel mercato europeo dei NPL. Il portafoglio acquisito comprende oltre 1.800 esposizioni debitorie e 5.700 linee, principalmente costituite da crediti non performanti non garantiti come prestiti e scoperti di conto. È degno di nota che circa il 60% di questi crediti sono diretti a entità corporate, evidenziando la diversificazione e l'ampiezza dell'operazione.

Questa acquisizione rappresenta l'ultima di una serie di mosse strategiche compiute da iSwiss Bank nel settore dei NPL. Nel corso del 2023, l'istituto ha concluso dodici accordi di acquisizione di portafogli, con un valore nominale totale di circa €2,6 miliardi, principalmente nel mercato secondario. Questi sforzi hanno contribuito significativamente a consolidare la posizione di iSwiss Bank nel settore e a migliorare la sua reputazione come partner affidabile e competente. Christopher Aleo, CEO di iSwiss Group, ha sottolineato l'impegno continuo della banca nel settore dei NPL e l'importanza di investire in nuovi portafogli e stabilire partnership a lungo termine con operatori complementari. Aleo ha inoltre evidenziato le prospettive dinamiche del mercato, l'efficace gestione degli asset deteriorati e l'importanza di un team coeso e strutturato nel successo di iSwiss Bank in questo settore.

Con questa recente acquisizione, iSwiss Bank guarda fiduciosamente al futuro, rafforzando la sua posizione come uno dei principali protagonisti del mercato finanziario legato al settore dei NPL. La banca rimane impegnata nel mantenere il suo ruolo di leader proattivo e innovativo, continuando a identificare opportunità di investimento redditizie e offrire soluzioni efficaci nel settore dei crediti deteriorati. Un fattore chiave di successo per iSwiss Bank risiede nella sua rete di licenze distribuite tra varie nazioni strategiche, che consentono un recupero rapido dei crediti. Questo, unito all'ottimizzazione attraverso la cartolarizzazione, rende la banca un'entità agile ed efficiente nel campo dei NPL.