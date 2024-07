Friuli Venezia Giulia, un paradiso per outdoor, natura e avventura

16 luglio 2024 a

Il Friuli Venezia Giulia è la meta ideale dove poter praticare l’attività all’aria aperta immersi nella natura. Dal trekking all'arrampicata, una regione da vivere a 360 gradi e per 365 giorni l'anno. Tantissime e per tutti i gusti le proposte outdoor in Friuli Venezia Giulia dalla montagna al mare. Potrai pedalale in sella alla bici o MTB, esplorare a piedi le Dolomiti Friulane, oppure metterti in cammino lungo l’Alpe Adria Trail, itinerario transfrontaliero che unisce Austria, Slovenia e Italia con le tappe in Friuli Venezia Giulia, o il MADE, altro itinerario a tappe che si sviluppa lungo la dorsale Carnica, 144km dalle Dolomiti di Sappada alle Alpi Giulie di Tarvisio.

Non mancano soluzioni ad alto tasso di adrenalina. Puoi cimentarti in esperienze più forti che mettono alla prova le tue capacità, come l’arrampicata o il brivido del canyoning. Invece se vuoi prenderti il tuo tempo e contemplare il paesaggio che ti circonda puoi vivere l’esperienza detox, ad esempio, con il forest bathing (bagni di foresta) a contatto con la natura a Sauris.

Per scoprire tutte le proposte e i pacchetti è sufficiente visitare la pagina ad hoc sul sito ufficiale Turismo FVG o scaricare l’app FVG Outdoor per consultare i percorsi a piedi e in bicicletta.

Quali località potrai scoprire? Si va da l Parco Naturale delle Dolomiti Friulane , paradiso della wilderness dove è facile incontrare, caprioli, camosci, cervi, galli cedroni e marmotte, e dove si trovano le sorprendenti impronte fossili di dinosauro, all'incantevole borgo alpino di Sauris, da Tarvisio a Sappada/Forni Avoltri fino al Carso e a Cividale del Friuli .

Presenti tutte le attività più ricercate dagli amanti dell'avventura: dall'escursionismo in montagna all'arrampicata. Spettacolare quella d i Clap Varmost che si staglia sulla valle del Tagliamento e domina tutte le frazioni di Forni di Sopra con un panorama superbo a 360 gradi. La vetta è facilmente raggiungibile dal boscoso versante nord, mentre tutti gli altri sono caratterizzati da ripidissime pareti rocciose.