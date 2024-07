Pronostici campionato Premier League

15 luglio 2024 a

Il prossimo 17 agosto prenderà vita la stagione di Premier League 2024/25, uno tra i campionati di maggiore rilevanza mondiale. Archiviata la stagione passata, chiusa con la quarta vittoria consecutiva del Manchester City, è giunto il momento di guardare avanti. Nonostante nelle ultime stagioni il dominio sia stato totalmente dei Citizens di Guardiola, non possiamo di certo dire che la Premier League sia stata “noiosa”. Infatti, come ogni anno le sorprese non sono mancate. Quest’anno le possibilità di un rovescio della medaglia si fanno sempre più concrete, soprattutto se guardiamo ai cambiamenti messi in atto all’interno delle squadre, che tra novità e cambi di guardia potrebbero far felici alcuni tra i fan dei migliori bookmakers come bahigo dove potrai mettere alla prova le tue conoscenze sul calcio.

Tra un City che punterà alla quinta vittoria, nuovi allenatori per il Liverpool e Chelsea e un Manchester United che sembra essere rinato dalle sue ceneri, andiamo a vedere i pronostici per questa nuova stagione di Premier League.

Tutti gli occhi sul Manchester City

Ovviamente tutti gli occhi sono sulla neo incoronata Manchester City, che sotto la guida di Pep Guardiola tenterà di guadagnarsi la sua quinta vittoria consecutiva. La storia parla chiaro, portare nuovamente la squadra alla vetta sarà un’impresa ardua, ma la competitività dei Citizen e alcuni colpi di mercato che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, potrebbero riconfermare l'ineluttabilità di una squadra che sembra avere ancora fame. Nella prima giornata di campionato troveranno il Chelsea con non dovrebbero trovare molte difficoltà, visti i precedenti. Tuttavia, come abbiamo detto questo campionato potrebbe riservare alcune sorprese, una tra tutte la scelta da parte del Chelsea di puntare su Enzo Maresca come nuovo tecnico.

Nonostante le incognite che si risolveranno solo a campionato iniziato, i bookie non hanno dubbi, e sono tutti d’accordo che il City ha tutte le carte in regola per totalizzare cinque vittorie di fila in Premier League. Le quote sulla vittoria si aggirano tra 1.90 e 2.00.



L’Arsenal alla rincorsa

La scorsa stagione di Premier League ha lasciato L’Arsenal di Mikel Arteta con l’amaro in bocca. Nonostante un campionato degno di tale nome, non sono riusciti a guadagnarsi l’agognato trofeo, abbandonando le speranze a soli 2 punti di distanza dal Manchester City.

Guardando avanti possiamo tranquillamente dire che l’Arsenal sia una squadra con tutte le carte in regola per poter vincere. Arteta è più motivato che mai, e se il livello dell’anno scorso si confermerà anche quest’anno non ci sono motivi per pensare che non possano farcela. I bookmakers riportano infatti molte speranze sulla squadra, quotando un suo trionfo dopo vent’anni con quote tra 3.00 e 2.75. Lo stesso discorso possiamo farlo al contrario, poiché davanti si ritrova il gigante dei Citizen a bloccargli la strada. La mancata vittoria dell’Arsenal in questa nuova stagione è infatti quotata a 1.30

Un Liverpool rinnovato

Lo scorso campionato abbiamo lasciato un Liverpool non all’altezza di poter puntare alla vittoria, ma quest’anno tutto fa sembrare che ci sia un vera rivoluzione in atto. A tentare la scalata quest’anno sarà infatti Arne Slot, che prenderà le redini del Liverpool dopo 9 anni sotto la guida di Klopp. L’impresa del nuovo tecnico sarà quella di ricominciare da zero con una squadra abituata fin troppo ad un'idea di gioco. Bisognerà capire se questa nuova scelta non porti a rimpiangere la precedente, ma in ogni caso visti i precedenti le aspettative non sono alte. Lo pensano anche i Bookie che danno la vittoria del Liverpool tra 8.50 e 8.00. Cifre ben distanti da quelle di City e Arsenal, ma che a campionato iniziato potrebbero decisamente cambiare.



Chelsea pronto a ripartire

Oltre il Liverpool anche il Chelsea ha deciso di optare per un cambio in panchina. La scelta è ricaduta su Enzo Maresca, ex giocatore della Juventus ed ex tecnico del Leicester. La sua grande impresa da allenatore è proprio riconducibile al Leicester, di cui si porta il merito di averla riportata al primo campionato dopo la retrocessione in Championship. Sotto la sua guida i Blues tenteranno di risplendere nuovamente, ma le aspettative al momento non sembrano essere alte. Le possibilità che il Chelsea riesca a vincere il campionato sono quotate tra 17.00 e 15.00. Numeri che al momento non fanno ben sperare.