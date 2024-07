La Chiesa di San Bartolomeo: un patrimonio in pericolo

11 luglio 2024 a

La Chiesa di San Bartolomeo, situata nella frazione di Brecciarola, in provincia di Chieti, è stata dichiarata inagibile nel 2017 a causa di gravi problemi strutturali. La notizia, riportata recentemente da Novella 2000, ha riacceso l'attenzione su questa vicenda che ha lasciato la comunità locale in preoccupazione e sconcerto. Gianni Di Labio, residente e membro attivo della comunità, ha scritto una lettera appassionata alle autorità locali e ai media, esprimendo la frustrazione e l'urgenza di interventi concreti: "La Chiesa di San Bartolomeo non è solo un luogo di culto, ma un simbolo della nostra identità e storia. Ogni giorno che passa senza azioni concrete rappresenta una perdita irreparabile per la nostra comunità e per le future generazioni", sottolinea Di Labio. Di Labio ha anche sottolineato l'importanza di un intervento immediato per evitare il degrado totale dell'edificio, proponendo la creazione di un comitato di cittadini per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica.

L'articolo di Novella 2000 ha evidenziato come la chiusura della chiesa abbia avuto un impatto significativo sulla comunità. La chiesa, con le sue antiche mura e gli affreschi storici, rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore. Nonostante gli sforzi di alcuni gruppi locali, la mancanza di fondi e di supporto istituzionale ha rallentato i lavori di restauro, lasciando l'edificio in una condizione di precarietà. La vicenda della Chiesa di San Bartolomeo è un esempio tangibile di come il patrimonio culturale possa essere messo a rischio dalla mancanza di interventi tempestivi. La comunità di Brecciarola spera che l'attenzione mediatica possa spingere le autorità a prendere provvedimenti urgenti per salvaguardare questo prezioso monumento. In conclusione, la lettera di Gianni Di Labio e il report di Novella 2000 sono un grido d'allarme affinché la Chiesa di San Bartolomeo non cada nell'oblio, ma venga restituita alla sua bellezza originaria e alla sua funzione di cuore pulsante della comunità di Brecciarola.