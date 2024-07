Gian Marco Tonello annusa l'oro e diventa virale su TikTok: ecco chi è

Francesco Fredella 05 luglio 2024 a

Non chiamatelo solo, semplicemente, gioielliere. Il profumo dell’oro l'ha reso famoso, celebre sui social. Secondo Gian Marco Tonello, che spopola su TikTok, c’è un modo per identificare i preziosi. Lui, famoso gioielliere popolare sui social, ha un metodo che viene imitato da tanti colleghi. Annusa l’oro per scoprire la sua autenticità. La storia, ormai virale, è quella di un gioielliere famosissimo sui social. Su TikTok si chiama @ilgiantone: i suoi profili vantano grandi numeri perché, in questi ultimi tempi, ha incuriosito tutti.

«Questo è oro, questo non è oro», dice Tonello ai clienti che arrivano nel suo negozio. Lui non è solo un personaggio social, ma molto di più. Tonello è un imprenditore, CEO di ilgioiellofficial.com (e del profilo Instagram @ilgioiello.it). Soltanto grazie all’olfatto riesce a capire se si tratta di oro vero o se, al contrario, si tratta di argento o di altri metalli. Il gioielliere di TikTok – così viene definito Tonello – è ricercatissimo: la sua grande preparazione l’ha portato in questi ultimi anni ad essere sempre “sul pezzo” come si dice in gergo.