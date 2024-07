Il Tempo vi accompagna in vacanza. Il quotidiano in edicola anche in Campania e Toscana: ecco dove

01 luglio 2024

Il Tempo vi accompagna in vacanza. Il nostro quotidiano dal 1º luglio al 31 agosto è disponibile anche nelle edicole di tantissime località di vacanza della Toscana e della Campania come spiega in questo video il direttore Tommaso Cerno.

Ecco dove potete trovare Il Tempo: in Toscana ad Ansedonia, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Orbetello, Talamone, Marina di Grosseto (Toscana). In Campania: Litorale Domizio (Baia Domizia, Mondragone, Castel Volturno, Bacoli, Pozzuoli), Costiera Amalfitana/Sorrentina/Cilentana, nelle isole Capri-Ischia-Procida, a Paestum, Agropoli, Pisciotta, Marina di Camerota, Sapri, Salerno e provincia. È il tempo dell’estate, è Il Tempo di crescere.