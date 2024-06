Il Gruppo BF e Digit'Ed S.p.A. danno vita ad una partnership per la formazione professionale

27 giugno 2024 a

a

a

Si rende noto che in data odierna B.F. S.p.A. (“BF”) e Digit’Ed S.p.A. (“Digit’Ed”), leader italiano nel settore dell’education, portfolio company del fondo riservato chiuso “Nextalia Private Equity” gestito da Nextalia SGR S.p.A., hanno sottoscritto ed eseguito un accordo per l’acquisto da parte di Digit’Ed dell’intero capitale sociale di FieldEd S.p.A. (“FieldEd”), società controllata da BF. A FieldEd è stata affidata la fornitura in esclusiva dei servizi di formazione professionale verso l’intero Gruppo BF e il suo network, sulla base di un accordo di durata pluriennale stipulato da FieldEd, BF Educational S.r.l. (“BF Educational”), società controllata da BF, e BF stessa.

Ai sensi dell’accordo di servizi pluriennale, FieldEd si è impegnata a fornire servizi di formazione professionale a BF Educational che, a sua volta, si è impegnata in esclusiva ad acquistare tali servizi per l’intero Gruppo BF a fronte di corrispettivi minimi crescenti nel tempo. La cessione da parte di BF dell’intero capitale di FieldEd è avvenuta ad un prezzo di acquisto pari a Euro 16 milioni che verrà corrisposto in otto tranche successive, con scadenza al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno, fino al 31 dicembre 2027. Ai fini del pagamento del corrispettivo, Digit’Ed utilizzerà risorse proprie. BF ha rilasciato a favore di Digit’Ed un set di dichiarazioni e garanzie, fondamentali e di business, in relazione a FieldEd, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, e ha assunto obblighi di non concorrenza per i tre anni successivi alla data odierna di esecuzione della compravendita, riferiti alle attività poste in essere da FieldEd e DigitEd.

Si ricorda che BF Educational è la società del Gruppo BF costituita con l’obiettivo di valorizzare un’offerta formativa in ambito agritech e focalizzata sullo sviluppo di tre rami di business – alta formazione, attività di ricerca e formazione professionale - secondo il piano industriale 2023-2027 del Gruppo BF approvato lo scorso 21 luglio 2023. FieldEd è invece una società costituita recentemente con lo scopo di concentrare in una differente legal entity le attività di BF Educational legate alla formazione professionale. Il Gruppo BF, infatti, ha valutato di esternalizzare l’attività di formazione, che pur resta funzionale allo sviluppo di BF Educational e dell’offerta formativa coerentemente con il piano industriale, reputando più efficiente l’affidamento ad un soggetto esterno già attivo nel settore della formazione, individuato in Digit’Ed, anziché sviluppare internamente tale ramo di business.