Maria Valerio (Res Spa): i rifiuti non sono un problema ma una vera risorsa

I rifiuti non si possono più definire un problema ma una vera risorsa. Ne è convinta Maria Valerio, presidente del Consiglio di amministrazione della Res Spa, la società molisana di Recupero etico e sostenibile: “Siamo sempre stati abituati a prendere e a lasciare tutto con un inizio e una fine. Le parole riuso e riciclo sono state parole sconosciute fino a poco tempo fa. Ma oggi non è più così. E la filosofia della nostra azienda è proprio quella di un’economia circolare”.

Ci spieghi meglio.

“Da tempo Res non si limita a conferire i rifiuti in discarica, ha sempre cercato alternative nell’ottica della salvaguardia del territorio. Per esempio i nostri impianti non trattano rifiuti speciali. Siamo partiti dai rifiuti urbani del solo Molise, ora abbiamo tre siti: discarica a parte, i nostri impianti selezionano i rifiuti che poi iniziano il percorso di riciclo e riutilizzo”.

Plastica, carta, vetro trovano quindi nuova vita.

“Si, l’idea è sempre quella di mandare in discarica il meno possibile. Noi in particolare lavoriamo sul progetto di riciclo chimico della plastica dal quale si ottiene l’olio pirolitico come fonte fossile alternativa. Siamo i primi in Italia ad avere l’autorizzazione per questo”.

Poi c’è l’impianto di idrogeno da fotovoltaico…

“Si, lo utilizzeremo a breve per alimentare la nostra flotta di mezzi di raccolta. La circolarità di Res è a 360 gradi”.

C’è anche un progetto del riciclo chimico che riguarda il tessile.

“Si, i nostri ricercatori lavorano per trovare un filato che consenta di impiegarlo nel mondo tessile. Abbiamo reimpiegato 40 ex dipendenti dell’industria tessile Ittierre, che è stata un fiore all’occhiello del Molise”.

Si dice sempre che riciclare abbia costi altissimi.

“Sono costi che vengono anche finanziati con i bandi regionali e con i fondi del Pnrr. Noi poi ci siamo quotati in Borsa e quello che è stato fatto dal 4 maggio 2023 ad oggi ha lasciato gli azionisti sbalorditi”.

I prossimi progetti?

“Oggi noi prendiamo i rifiuti, li separiamo e poi li diamo ai Consorzi. Il nostro obiettivo è quello di dare una destinazione finale ai rifiuti senza questo passaggio. A Pozzilli abbiamo un sito che era abbandonato e ora lo abbiamo riconvertito in centro di ricerca con 4 ingegneri chimici che lavorano a nuovi progetti di riutilizzo”.

Qual è il suo sogno nel cassetto?

“Riuscire a riportare i giovani in Molise. E trovare manodopera specializzata. Oggi è impossibile trovarla, in tutti i campi. La nostra azienda ha sempre avuto un occhio di riguardo verso il welfare. I rapporti col personale sono improntati a un’etica aziendale che mette al centro la persona e la salvaguardia del territorio. Vorrei che i giovani venissero a lavorare da noi. Oggi sono molto attenti al loro benessere psicofisico e alla qualità della vita. Da noi potrebbero avere il giusto spazio e la nostra azienda diventare un faro sul territorio come lo è stata Ittierre nel momento più alto, con mille dipendenti e un grande indotto”.

Rifiuti uguale risorsa, quindi…

“Si, non più accezione negativa ma una risorsa per il futuro”.