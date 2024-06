Dal 17 al 20 giugno la Mostra laboratorio di Fotografia al Talent Art di Roma

Da settembre 2023 a maggio 2024 circa 100 utenti corsi arte, musica e teatro terapia

17 giugno 2024 a

a

a

Una ricca e colorata esposizione delle fotografie realizzate dai partecipanti del Laboratorio di Fotografia organizzato, da settembre 2023 a maggio di quest’anno, dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro ETS. La mostra viene inaugurata oggi al Talent Art di Roma, nel quartiere Talenti in Via Ferdinando Martini 7, e sarà aperta, con accesso libero, tutti i pomeriggi dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, fino a giovedì 20 giugno.

Circa 40 immagini scattate in luoghi e tempi diversi dagli utenti, nel corso degli oltre 30 appuntamenti infrasettimanali del laboratorio, opere amatoriali selezionate da due esperti fotografi, come Angelo Paionni e Gianluca Laurentini. L’iniziativa viene sostenuta anche dalla Diocesi di Roma e dalla Fondation d’Harcourt.

“Un laboratorio itinerante che ha condotto anche nelle vie e soprattutto nelle piazze della Capitale i tanti partecipanti al nostro corso. Quasi 20 persone con un’età compresa dai 18 ai 60 anni, a dimostrazione di come anche l’arte, in questo caso la fotografia, riesca a divertire, e a curare la nostra mente, in ogni momento della vita. Quest’anno il tema centrale, analizzato e scrutato attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, è stato quello dell’Agorà, intesa proprio come luogo di incontro, scambio e comunicazione. Per tutti coloro che hanno frequentato il nostro laboratorio questa mostra rappresenta un passaggio davvero importante, la prova tangibile di un lavoro condotto con l’aiuto di medici esperti e volontari sul proprio stato di salute mentale. Se esiste una difficoltà non va messa da parte, va invece affrontata nelle forme e nei modi a noi tutti più congeniali. I laboratori della nostra Fondazione sono rivolti a persone con disagio mentale, che svolgono un percorso terapeutico riabilitativo presso i Centri di Salute Mentale delle Asl di Roma, e sono condotti da personale medico specializzato e da volontari”, spiega Luigina Di Liegro, fondatrice e segretaria generale della Fondazione Don Luigi Di Liegro.

Non solo arte terapia o fotografia, però. La Fondazione Di Liegro, che da 20 anni si dedica alle persone che affrontano problemi di salute mentale e alle loro famiglie in stretta collaborazione con istituzioni pubbliche e private, mette a disposizione degli utenti anche laboratori di teatro e musica terapia. “Sono forme diverse di intervento terapeutico che pongono al centro proprio quel processo creativo indispensabile per lo sviluppo emozionale e cognitivo del paziente o del familiare, che spesso lo accompagna nel percorso di cura. Questo perché la nostra Fondazione è impegnata alacremente nel rafforzamento dei servizi di orientamento e sensibilizzazione sulla Salute mentale, anche grazie agli strumenti messi a disposizione del bando Comunità Solidali 2022 della Regione Lazio - Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP”, conclude Di Liegro.

Nell’ultimo anno hanno partecipato ai laboratori e alle iniziative promossi dalla Fondazione circa 100 utenti, con un’età che varia dai 18 ai 60 anni. Collaborano con l’ente oltre 60 volontari che sostengono le attività di circa 15 tra psichiatri, psicologi e operatori sociali.