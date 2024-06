Filottrano accoglie Luca Paolorossi: il sarto che diventa sindaco

Francesco Fredella 15 giugno 2024 a

Il sarto e imprenditore Luca Paolorossi, 52 anni, titolare della Sartoria Paolorossi che veste anche tanti vip del mondo dello spettacolo e della Tv, è il nuovo sindaco di Filottrano, cittadina in provincia di Ancona, con poco meno di 9mila abitanti.

“È stato impegnativo”-dice il neo Sindaco-“nessuno 2 mesi fa avrebbe pensato a questo risultato e a questo successo. Sembrava una follia, quasi uno scherzo; io, invece, quando ci metto la faccia, come il mio nome sugli abiti che creo, mantengo sempre le promesse. In passato ho fatto qualche errore come tutti, quindi ora non gioco più e non perdo più tempo”.



A chi dedichi questo successo?

“A mio figlio Pietro e a mia moglie che mi hanno sempre sostenuto e continueranno a supportarmi e sopportarmi. Mi sono subito attivato, sono già andato in Comune a salutare tutti e a mettere le firme”

Il sindaco neoeletto si distingue per essere una figura fuori dagli schemi, non affiliato a nessun partito ma impegnato a servire tutte le persone di buona volontà. Si presenta come il sindaco di tutti, con un impegno speciale verso quella minoranza che non l’ha votato. La sua priorità è unire la comunità e lavorare per il benessere collettivo, superando ogni divisione politica. Con la sua lista Noi per Filottrano, appoggiata da altri partiti, Paolorossi ha ottenuto il 41,56% di voti (2.137) battendo Silvia Lorenzini (Filottrano in Comune, 30,77% con 1.582 voti) e la sindaca uscente Lauretta Giulioni (Viva Filottrano con 27,67% con 1.423), sempre espressione di centrodestra.



“Ha vinto soprattutto la città, Filottrano, le sue dimore, l’aria buona, il cielo azzurro, una città dove si sta bene”-ha dichiarato-“ed è proprio la città che deve diventare un punto di riferimento a livello culturale e turistico!”.