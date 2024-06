Nasce Eccellenza tricolore, l'idea di Alessandro Bresciani sta spopolando. Ecco perché...

Francesco Fredella 03 giugno 2024 a

Eccellenze Tricolore è l'ultima novità, che sta spopolando, e che promuove il Made in Italy. "Una sorta di stella, riconoscimento prestigioso, all'interno della guida on line e cartacea rivolta agli imprenditori o professionisti italiani", commenta Alessandro Bresciani (uno dei fautori di questa grande impresa).



Oggi Eccellenza Tricolore si posiziona come una piattaforma dinamica e all’avanguardia, dedicata a esaltare il cuore del Made in Italy. Questo spazio unico è progettato per accompagnare imprese di ogni dimensione, dalle piccole alle grandi aziende, evidenziando il loro impegno nell’innovazione e nella qualità che contraddistingue l’eccellenza italiana in diversi ambiti, quali artigianato, tecnologia e ristorazione. "Il nostro intento è di fornire una vetrina di esclusività che permetta alle aziende di brillare su un palcoscenico mondiale, incrementando la loro notorietà e connettendo consumatori globali con l’autentica essenza dell’Italia attraverso storie di successo, tradizioni uniche e prodotti di qualità insuperabile", continua Bresciani. Il nostro marchio, Eccellenze Tricolore, incarna la nostra missione di promuovere globalmente le eccellenze italiane, rafforzando il legame tra i consumatori e le vere radici del Made in Italy. Il tricolore nel nostro logo non rappresenta solo la nostra identità nazionale, ma anche i tre pilastri fondamentali della nostra filosofia: qualità, autenticità e innovazione", conclude.