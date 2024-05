Presentata al Mimit la fiera ‘HeySun' - l'Expo del Mediterraneo della transizione energetica

23 maggio 2024 a

a

a

È stata presentata in conferenza stampa, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sala del Parlamentino, a Palazzo Piacentini, la fiera ‘HeySun’- Expo della transizione energetica che si terrà dal 25 al 27 settembre, 2024, nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco, corso Carlo Marx, con ingresso da via Franchetti, il grande evento fieristico del Mediterraneo dedicato alle energie rinnovabili.

A partecipare e fare gli onori di casa il ministro Adolfo Urso sempre pronto a sostenere e promuovere a livello nazionale ed internazionale le eccellenze produttive e il patrimonio culturale italiano, ha dichiarato: “Sono molto contento di ospitare HEYSUN in quella che è diventata la casa delle imprese dove ogni giorno si svolgono convegni seminari mostre. Siamo impegnati in prima linea per la transizione energetica che viaggia su due binari di sviluppo del futuro: green e digitale. Ci sono investimenti importanti a guida italiana. La sfida della compatibilità vede la Sicilia in primo piano. A Catania c’è il più grande stabilimento di pannelli fotovoltaici in Europa. Con la transizione 5.0 ci sono incentivi per le tecnologie più avanzate. E sempre in Sicilia c’è il polo produttivo della microelettronica più importante. Significativo che ci sia la Fiera proprio in quell’area. La Sicilia è sempre più ombelico dell’Europa”. È seguito l’intervento di Pietro Piccinetti, presidente della commissione internalizzazione AEFI che ha sottolineato come: “Finalmente anche la Sicilia con SiciliaFiera potrà partecipare allo sviluppo socio economico non solo del suo territorio ma dell’intero Paese. Oggi il sistema fieristico nazionale rappresentato da oltre 40 anni da AEFI, fà parte integrante della politica economica nazionale come vera enorme piattaforma industriale e SiciliaFiera potrà giocare un ruolo fondamentale, grazie alle sue moderne infrastrutture e alla sua posizione geografica nel cuore del Mediterraneo, nell’attuazione del Piano Mattei grande opportunità di una nuova stagione di sviluppo e progresso. Con HEYSUN SiciliaFiera consolida la leadership siciliana per l’industria energetica rinnovabile, fondamentale leva di sviluppo sostenibile per l’intero Paese.”

Questo evento è stato possibile – dichiara il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo – perché nell’ambito della collaborazione tra Ministero delle Imprese e del Made In Italy e l’Associazione Esposizione e Fiere italiane per la valorizzazione dell’eccellenza del sistema fieristico italiano e come presidente di SiciliaFiera siamo orgogliosi di dare il nostro contributo per lo sviluppo, non solo della nostra Isola. Il nostro Polo Fieristico gode di una posizione privilegiata essendo al centro del Mediterraneo, quindi, ha la possibilità di confrontarsi e dialogare con i Paesi dell’Europa, dell’Est e dell’Africa e del mondo arabo e noi siamo ben lieti di fare da ponte con queste culture. Saranno tre giorni intensi tra networking, incontri, tavole rotonde all’interno della più grande area espositiva del Sud, rendendo protagoniste le eccellenze italiane nel campo della transizione energetica. Le aree tematiche spazieranno dal solare, al fotovoltaico, all’eolico, al geotermico, all’idrogeno verde, con uno sguardo attento all’agrivoltaico, tema di grande interesse per la Sicilia e, ancora alla mobilità elettrica, cogenerazione, sustainable city. Continua Di Cavolo “Inoltre, con molto orgoglio giorno 25 settembre in fiera ci sarà il Mobility Day, evento inserito nella European Mobility week 2024. La Sicilia non più Sud d'Italia, ma porta europea del Mediterraneo per la transizione ecologica, come più volte affermato dalla presidente della Commissione Europea Von der Leyen, ospiterà all'interno di HeySun la ventitreesima edizione dell'European Mobility Week, iniziativa di respiro europeo per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile, promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, in particolare verso le giovani generazioni. A tal proposito, inoltre, vi sarà un cartellone ricco di iniziative culturali, formative e informative legate al mondo della sostenibilità e della transizione energetica, coinvolgendo le scuole perché i giovani rappresentano il futuro e gli studenti avranno la possibilità di vivere momenti per apprendere ‘divertendosi’ le buone prassi della sostenibilità applicate nel quotidiano. Un’opportunità anche per guardare al futuro delle nuove generazioni con una ricchezza di prospettive occupazionali nell’ambito delle tante “professioni green”. L’Exhibition Meeting Hub, a Misterbianco, sarà il luogo dove dare nuova energia al futuro, una sorta di aggregatore di tecnologie e conoscenze, dove si incontreranno i principali stakeholder del settore. Una vetrina importante dove scoprire le più innovative soluzioni dal mondo dell’energia sostenibile”.

Le tavole rotonde, i convegni, i panels sono coordinati dal professore Rosario Lanzafame, ordinario di Macchine e sistemi per l’Energia e l’ambiente e delegato dipartimentale dell’Energia presso l’Università degli Studi di Catania e presidente della commissione tecnico scientifica regionale per la valutazione dei progetti ‘Hydrogen valley’, project evaluation, inoltre è coordinatore del comitato tecnico scientifico della Fiera. A far parte del comitato tecnico scientifico vi sono personalità accademiche di chiara fama e di alto profilo istituzionale, ecco i nomi: il professore Antonello Pezzini del Comitato economico e sociale europeo (CESE), membro della commissione consultiva mutazioni industriali (CCMI) e consulente del Mase; il professore Roberto Cipollone, ordinario di Macchine e sistemi per l’Energia nell’ambiente presso il dipartimento di ingegneria industriale, dell’informazione e di economia dell’Università degli Studi dell’Aquila e editorialista del “Journal of Sustainable Energy”; l’ingegnere Paola Brunetto, head of Hydrogen business unit di Enel Green Power; la professoressa Agata Matarazzo, professore associato di Scienze merceologiche presso il dipartimento di Economia e impresa dell’Università degli Studi di Catania; la professoressa Alessandra Gentile, ordinario di arboricoltura generale e coltivazione arboree presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università degli Studi di Catania, il professore Giuseppe Ioppolo, ordinario di Scienze merceologiche nel dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina; l’ingegnere Alfonso Morriello, ceo di ‘Enego holding’ Energy Transition.

HeySun gode dei patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; l’Assemblea Regionale Siciliana, l’assessorato Territorio e ambiente Regione Sicilia; la Città metropolitana di Catania; la Città di Misterbianco; l’Università degli Studi di Messina; il collegio dei geometri laureati della Provincia di Catania; l’Azienda metropolitana Trasporti e Sosta Catania; l’Associazione delle Energie rinnovabili offshore; l’Associazione italiana Agrivoltaico sostenibile; la Confcommercio imprese per l’Italia di Catania; Compagnia delle Opere Sicilia; Confagricoltura Sicilia; Fondazione Italia sostenibile.