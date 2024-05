Alice Fabbrica torna single e conquista TikTok

Rudy Cifarelli 23 maggio 2024 a

a

a

Popolare sui social, molto apprezzata per contenuti virali. Alice Fabbrica, milanese, nata nel 1996, alterna televisione (con partecipazioni varie) alla vita da travel influencer & fashion. E’ single.

“Oltre alla preparazione generale effettuata durante il percorso di studi, ho concentrato la mia attenzione su tematiche relative all’incremento del personal branding e la proposizione sul mercato delle strutture alberghiere”, racconta. Attualmente si sta concentrando su nuovi progetti futuri, in quale programma la rivedremo? Perché la tv è il suo sogno, che accarezza da sempre.

Nel 2012 inizia a lavorare nel mondo dei social intraprendendo importanti partnership con numerose aziende e brand nazionali ed internazionali. Nel 2020 consegue la laurea in turismo & management presso l’Università IULM di Milano. Partecipa come valletta al programma televisivo Tanto Vale, game show su Canale Nove condotto da Costantino Della Gherandesca. Poi, nel 2019, come concorrente alla quattordicesima edizione del reality l’Isola dei Famosi su Canale 5. In tv, invece, viene chiamata a Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, per discutere su temi di attualità, social e intrattenimento ed a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci.

Nel 2023 partecipa come protagonista al format CASE DA VIP, in collaborazione con Facile Ristrutturare e l’architetto Alberto Vanin, che è andato in onda sui social network, su YouTube ed in TV su Discovery Channel. In questo programma tv documenta i lavori di ristrutturazione della casa in zona Sempione a Milano.