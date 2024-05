Lo spettacolo della Fondazione Di Liegro con “attori” e “cantanti” dei Laboratori di ArteTerapia, Musica e Teatro

21 maggio 2024 a

“Su la maschera: musica in Piazza!!! L’arte di condividere e creare”. Questo il titolo dello spettacolo organizzato dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro che ieri pomeriggio è andato in scenda al Teatro de’ Servi di Roma.

Sul palcoscenico c’erano gli “attori” e i “cantanti” che hanno preso parte ai corsi dei Laboratori di ArteTerapia, Musica e Teatro promossi dalla Fondazione per la cura e la tutela della salute mentale. Madrina e presentatrice della serata l’attrice romana, Daniela Virgilio. Roberto Baldassari e Marco Soricetti i registi.

“La Fondazione – ha spiegato Luigina Di Liegro, Segretaria della Fondazione - si occupa da anni di salute mentale e lo fa promuovendo, tra le tante iniziative, laboratori per persone in condizioni di disagio psichico e di fragilità. Questo spettacolo, al termine del corso annuale, ha portato sul palcoscenico proprio i partecipanti che, di fronte ad un pubblico di eccezione, sono diventati attori per una sera cogliendo così l’occasione di raccontarsi. Quest’anno hanno partecipato ai nostri corsi quasi 140 persone, con un’età media di 50 anni, uomini e donne provenienti da ogni area della Capitale e da diversi Centri di Salute Mentale. Con l’aiuto di 9 Maestri d’Arte, gli insegnanti assegnati per ogni laboratorio, hanno portato avanti un percorso di recupero e sostegno della malattia. L’arte e la musica rappresentano, a nostro giudizio, uno strumento di straordinario impatto per la cura delle patologie legate al disagio mentale”.

“Ho imparato facendo questo mestiere che è vitale saper "sentire", riconoscere ed esprimere le emozioni; in questo il teatro è uno mezzo efficace e potentissimo. È altrettanto vitale sapere che queste emozioni appartengono e sono appartenute a tutti gli esseri viventi, nel presente e nel passato. Questo ci rende tutti uguali e ci mostra che le emozioni non sono mai sbagliate se impariamo a gestirle. Credo che la recitazione e la psicologia siano due materie che vanno a braccetto perché, osservando l'altro, riconosciamo degli atteggiamenti che ci appartengono ma che non ci permettiamo di vedere”, ha detto l’attrice Daniela Virgilio.