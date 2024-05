Champions League 2024/2025: Quali sono i team candidati alla vittoria finale?

Chi vincerà la Champions League 2024/2025? Andiamo alla scoperta delle squadre più accreditate alla vittoria finale, e le eventuali sorprese.

La Champions League è senza dubbio il torneo per club più prestigioso d'Europa, e attira l'attenzione di milioni di tifosi e appassionati.

La stagione 2024/2035, con tutte le novità che porterà, è in procinto di iniziare, ed il momento è adatto per cercare di capire quali sono i team più accreditati per la vittoria finale.

In questo articolo, quindi, esamineremo da vicino alcuni dei principali candidati alla vittoria della Champions League 2024/2025.

Il nuovo formato

Come noto e arcinoto, nella stagione 2024/2025 la Champions League avrà un nuovo formato, che rivoluzionerà le cose e la farà assomigliare più ad una SuperLega che alla vecchia Coppa Campioni.

Il girone unico e le 8 partite potrebbero cambiare molte cose, e mettere di fronte squadre importantissime già da subito, con tutte le conseguenze del caso.

Perciò, è lecito aspettarsi delle sorprese, anche se le posizioni sono ormai consolidate nel calcio europeo. Alcuni team, infatti, sono molto più attrezzati di altre squadre, sembrano delle vere e proprie multinazionali, piuttosto che squadre di calcio.

Real Madrid: La fame di successo continua

Il Real Madrid, con la sua ricca storia di successi in Champions League, è sempre un candidato serio per il titolo.

Con una squadra che vanta talenti come Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Eduardo Camavinga, i Blancos sono ben posizionati per fare un'altra stagione di successo nel torneo e competere per la vittoria finale.

L'esperienza europea e la mentalità vincente del club potrebbero rivelarsi fondamentali nel determinare il suo successo, anche grazie alle più di 10 Champions già in tasca.

Bayern Monaco: la macchina tedesca

Il Bayern Monaco è un'altra forza da non sottovalutare in questa edizione della Champions League.

Sono passati già 4 anni dall’ultimo trionfo dei bavaresi, anche se i tedeschi non ci hanno mai abituato a trionfi ripetuti in questa competizione, al contrario del Real Madrid.

Quest’anno si sono fermati in Semifinale e chissà se il prossimo anno, col nuovo allenatore, non possano andare ancor più avanti con giocatori come Harry Kane, Jamal Musiala e Joshua Kimmich che guidano il club verso nuove vette di successo.

Manchester City: il progetto galactico

Dopo il successo del 2023 contro l’Inter ci si aspettava un regno duraturo in europa per i campioni d’Inghilterra. E invece, lo scorso anno non sono riusciti ad andare oltre i Quarti di Finale.

Comunque sia, la squadra rimane di un talento straordinario, con giocatori del calibro di Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ruben Diaz e Gvardiol, ma anche giovani di assoluto talento come Rico Lewis ed Oscar Bob.

Chissà che non possano ripetersi, soprattutto alla luce di un calciomercato che si annuncia scoppiettante, e che porta a nomi del calibro d i Bruno Guimaraes del Newcastle, e Ian Maatsen del Chelsea.

Paris Saint-Germain: la caccia al trofeo mancante

Il Paris Saint-Germain non ha fatto mai mancare investimenti massicci nel mercato dei trasferimenti, ed è diventato una forza da non sottovalutare in Champions League, che però è sempre mancata.

Negli ultimi tempi, il percorso intrapreso sembra però differente, soprattutto dopo essersi affidati ad un tecnico come Luis Enrique, che fa di necessità virtù, e non cerca spasmodicamente figurine da inserire nell’album.

Anche quest’anno, con un Mbappé sicuro partente, sono riusciti a raggiungere la Semifinale, basta ancora un piccolo sforzo per affermarsi anche nella più importante competizione europea.

Spazio per sorprese?

A nostro parere, lo spazio per le sorprese è ridotto al lumicino, come dimostrano le ultime edizioni della Champions League.

Non sappiamo quale sarà la squadra sorpresa dell’anno, ma sappiamo che ce ne sarà una, come d’altronde accade tutte le stagioni.

Potrebbero, infatti, dire la loro squadre interessanti, giovani e di grande intensità come il Borussia Dortmund, finalista dello scorso anno, l’Arsenal, che sembra rivivere i fasti di inizio 2000, o neofiti che giocheranno sulle ali dell'entusiasmo, come lo Stoccarda, il Bologna, e l’Aston Villa.

Conclusioni

Per concludere, l’edizione 2024/2025 della Champions League potrà sicuramente riservare delle sorprese, data la novità del formato. Le squadre dovranno abituarsi alle nuove regole e ciò potrebbe rappresentare un rischio per molti.

Ad ogni modo, non si vede chi potrà scalzare dal trono squadre come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Tali formazioni hanno accumulato un vantaggio competitivo importante, e sarà difficile prevalere su di loro.

Con i migliori giocatori d'Europa che si sfidano sul campo, i tifosi possono aspettarsi una stagione indimenticabile di calcio di alto livello e spettacolo.