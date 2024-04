Aurigemma: "Un goal per la solidarietà, importante impegno di tutti contro violenza sulle donne"

24 aprile 2024 a

a

a

A Catania si è tenuto l’evento “Un goal per la solidarietà, una partita contro il femminicidio”. Allo stadio Massimino di Catania, si è svolto un quadrangolare di calcio, organizzato da All Stars Sicilia. Hanno partecipato la Nazionale Artisti Tv, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, la Nazionale Giornalisti. L’incasso sarà a favore della Caritas diocesana di Catania diretta da Padre Nuccio Puglisi e dell’Associazione Onlus Thamaia, impegnata nella lotta e contrasto alla violenza sulle donne.

“È stata una bellissima iniziativa, di alto valore sociale. Dobbiamo fare il possibile - dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che ha partecipato all’evento odierno - per mantenere alta l’attenzione su tematiche delicate come violenza sulle donne e femminicidio, vere e proprie piaghe sociali. Unire lo sport, in questo caso il calcio, con la solidarietà è molto importante, poiché la pratica sportiva insegna valori fondamentali anche nella vita quotidiana, come impegno, sacrificio, lealtà, e soprattutto rispetto: delle regole, del prossimo, in particolare delle idee altrui. Voglio ringraziare il presidente dell’assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, perché su sua iniziativa la conferenza dei presidenti ha aderito a “un goal per la solidarietà”. Un saluto e un ringraziamento anche a tutti i consiglieri che hanno partecipato e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata. Come conferenza dei presidenti, garantiremo sempre il massimo sostegno a manifestazioni e progetti su questi delicati argomenti che necessitano dell’impegno e della collaborazione sinergica da parte di tutte le istituzioni e le realtà coinvolte. Sono sfide che dobbiamo affrontare insieme. Infine, voglio esprimere la massima riconoscenza a tutte quelle associazioni e strutture che ogni giorno sono impegnate ad aiutare le donne e in generale tutte le persone in difficoltà”.