La Svizzera potrebbe vincere Euro 2024?

I turni per la qualificazione per l’Euro 2024 sono ormai conclusi e adesso siamo in grado di conoscere le 24 squadre che quest’anno concorreranno alla vittoria. Fra queste è presente la Svizzera, che cercherà in tutti i modi di vincere il suo primo torneo internazionale dopo un un piazzamento ai quarti di finale nella scorsa edizione avvenuta nel 2020. Il Campionato Europeo è una delle competizioni più apprezzate all’interno del panorama calcistico, e ad ogni edizione è in grado di regalare momenti emozionanti che rendono felici i centinaia di migliaia di tifosi delle varie squadre nazionali il gioco. Fra quelli che sperano nella vittoria della propria squadra del cuore sono in molti a decidere di scommettere sulle migliori piattaforme, come ad esempio bet365 , e per gli svizzeri questo potrebbe diventare l’anno giusto.

La Svizzera parteciperà al suo sesto Campionato Europeo, di cui questo è il terzo consecutivo. La notevole costanza con cui sono stati in grado di qualificarsi fa pensare che non si fermeranno davanti a niente e nessuno e con tutta probabilità si prospetta scalata verso la finale. Una testimonianza della loro forza calcistica è stata la prestazione memorabile messa in gioco durante l’edizione 2020, quando, andando contro ogni aspettativa, sono stati in grado di battere la Francia ai rigori durante gli ottavi di finale. La speranza però si è spenta ai quarti, sempre ai rigori, perdendo la possibilità di vincere andando incontro ad una sconfitta per mano della Spagna. Per questa nuova edizione però ci aspettiamo grandi cose. Andiamo quindi a vedere se la forza della Svizzera sarà abbastanza per vincere e analizziamo le migliori quote.

Una squadra compatta

Sulla Svizzera tutti gli occhi saranno puntati su Zeki Amdouni. L’attaccante del Burnley è emerso come uno dei giocatori chiave durante le qualificazioni segnando un totale di 6 goal. Il 23enne, visto il suo talento potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intera squadra. Tra gli altri nomi bisogna senza dubbio prendere in considerazione Xherdan Shaqiri. Nonostante sia appena entrato nel tramonto della sua carriera all’età di 32 anni, risulta uno dei punti saldi per la squadra, con all’attivo 30 goal in nazionale e 34 assist di cui 2 fatti all’interno del panorama europeo. Inoltre la squadra potrà contare su uno dei suoi astri nascenti, vale a dire Noah Okafor. Ad appena 23 anni porta sulle spalle un curriculum di tutto rispetto con 34 goal e 23 assist in 110 partite in totale. Okafor ha suscitato l’interesse di molti club e non vediamo l’ora di vederlo alla prese con la massima competizione a livello europeo. Non dimentichiamoci di Granit Xhaka. Il capitano della squadra è quello più temuto tra i giocatori in campo, non ha bisogno di presentazioni e sappiamo che darà filo da torcere.

Anche a bordo campo la Svizzera può vantare un allenatore di tutto rispetto. Murat Yakin ha assunto la guida della squadra dal 2021, e in un totale di 32 partite può vantare un record di vittorie di oltre il 40%. Lo stile di gioco che il tecnico preferisce è quello che si concentra su un equilibro della squadra, intercambiando una difesa a 3 e a 4. Tra le formazioni più comuni abbiamo il 4-2-3-1 e ci si aspetta che questa venga mantenuta anche quest’estate in Germania.

La situazione dei gironi

La Svizzera avrà l’arduo compito di dover sfidare la Germania padrona di casa nel turno A insieme a Scozia e Ungheria. Lo scontro tra Svizzera e Germania promette di essere fra i più emozionanti e potenzialmente decisivo per entrambe le squadre. Data la loro storia le aspettative sono alte, e la Germania potrebbe rappresentare realmente l’unico impedimento al momento che potrebbe frenare la corsa alla vittoria per la Svizzera. Se la svizzera dovesse vincere nel gruppo A affronterà la seconda classificata del gruppo C e nel caso riuscissero a superare anche questa si troverebbero ai quarti a scontrarsi con i vincitori del gruppo B, che si prevede possa essere la Spagna. Come ben sappiamo fu proprio la spagna ad eliminare la Svizzera nel 2020 proprio ai quarti di finale, e quest’anno i ruoli potrebbero invertirsi.

Le possibilità di vittoria