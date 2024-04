CB Coaching, la storia di Christian Boceda: quando l'allenamento diventa sartoriale

Francesco Fredella 10 aprile 2024 a

"Seguiamo le donne che vogliono migliorare gli inestetismi", Christian Boceda racconta il successo dell'azienda che ha fondato: la CB Coaching. “Una donna over 25 che vuole ottenere la migliore forma fisica, senza l'ossessione per il fitness, può rivolgersi a noi", racconta.

La sua storia inizia da lontano: quindici anni fa, epoca totalmente diversa da oggi, Boceda intraprende la carriera di Pt. “Ad oggi abbiamo un team molto qualificato che può rispondere ad ogni tipo di esigenza", aggiunge. Boceda, milanese doc, dice che nella sua esperienza ha sempre incontrato clienti che volevano migliorare la forma fisica delle gambe, ma senza ingrossarsi.

"Approccio e metodologia errata è stato uno dei problemi fondamentali per queste donne", sottolinea. Così, Boceda decide di dedicarsi con studi specifici all'attività fisica dedicata alle donne. "Seguivo tantissime donne in palestra, erano le mie clienti. Ho conseguito master americani e tante pubblicazioni mediche", dice ancora. Negli ultimi 15 anni ha sviluppato un metodo, che è diventato il più seguito. Ed è tutto in mano a CB Coaching.

Esercizi dedicati alla tonificazione e alla circolazione, focus anche sulla mobilità per la parte del movimento. "Il nostro è un metodo olistico", ricorda Boceda. Che ha creato un percorso ad hoc: lo definisce "sartoriale", dove tutto è cucito addosso e su misura della cliente. "Si può lavorare anche da remoto, on line. Dopo il Covid la mia azienda si è specializzato nelle trasformazioni fisiche per la donna lavorando a distanza", dice. E i lati positivi potete immaginarli: risparmio di tempo, tempestività nel raggiungere il cliente ed il supporto H24, 7 giorni su 7. "I clienti hanno un gruppo whatsapp dove all'interno ci sono coach, biologa nutrizionista che non fornisce diete rigide, ma una vera educazione alimentare e la tutor motivazionale". Boceda riassume così il metodo brevettato. "Siamo attivi sempre con un massimo supporto costante con tutte le nostre clienti", conclude.