AttraIAmo il Futuro, l'eccellenza delle filiere produttive del Sistema Italia

“AttraIAmo il futuro - L’eccellenza delle filiere” si inserisce tra le iniziative di apertura della settimana che dall’11 al 17 aprile accompagna la celebrazione della prima giornata del Made in Italy, il prossimo 15 aprile, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana. L’evento, nato dalla partnership tra FuturItaly, Camera di Commercio di Roma, Banca Popolare di Sondrio, RSM Italy e FIPE Confcommercio, coinvolge importanti player finanziari e del mondo produttivo.

L'evento si terrà alla Camera di Commercio di Roma, sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra) giovedì 11 aprile alle 16.30.

In apertura, gli interventi di Pietro Abate, Segretario Generale CCIAA di Roma, dell’on. Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze e di Lino Stoppani, Vicepresidente Banca Popolare di Sondrio.

Partendo da analisi condotte sulle filiere produttive del Sistema Italia, l’iniziativa rappresenta un momento di divulgazione e promozione del tessuto delle PMI italiane, con focus sulle sfide emergenti e sulle misure normative e finanziarie europee e nazionali utili a supportarne e ad accompagnarne lo sviluppo. Di questo si discute nel corso della tavola rotonda “Il futuro delle PMI italiane tra sfide e leve per la competitività” con la partecipazione di Giacomo Vigna, Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Sofia Torreggiani, Scenari economici e strategie settoriali Cassa Depositi e Prestiti; Sergio Paolantoni, Presidente Fipe Confcommercio Roma; Nicola Tufo, Partner Audit, Ipo, Capital Markets & Financial Advisory Services presso RSM Italy; Cinzia Crostarosa, Comitato Tecnico-Scientifico Centro Studi Europeo.

Nel secondo panel, moderato da Mariapia Ebreo, vengono presentati casi di successo di aziende operanti in tradizionali filiere del Made in Italy, che hanno saputo innovare e generare ricadute positive in termini economici ed occupazionali nelle aree di riferimento.

Claudia Bugno, Founder & Managing Director Futuritaly, società promotrice dell’evento, guarda al futuro “Un modello altamente replicabile e con un effetto moltiplicatore che si declinerà in un percorso territoriale policentrico e di lungo periodo finalizzato alla promozione del tesoretto rappresentato dalle aziende italiane, per la diffusione di una nuova cultura d'impresa che crei un environnement business altamente competitivo ed attrattivo.”