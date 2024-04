Atac, ad aprile riaprono i cantieri per la trasformazione di metro A

Riparte attività per il rinnovo dei binari. Restyling stazioni di Spagna, Cipro, Ottaviano. Rinnovo e manutenzione straordinaria degli impianti di traslazione su tutta la Linea A

08 aprile 2024 a

a

a

Ad aprile apriranno i cantieri per completare la trasformazione della metro A, necessaria per affrontare il notevole incremento di domanda di trasporto sulla linea previsto in occasione dell’avvio del Giubileo. ATAC ha predisposto un lungo elenco di attività che vanno dal restyling delle stazioni, al rinnovo e alla manutenzione straordinaria degli impianti di traslazione, fino alla sostituzione dei binari che completerà il lavoro già svolto tra Anagnina e Ottaviano. Tutti i cantieri si concluderanno entro dicembre del 2024.

Il rinnovo dei binari di metro A. Dall’8 aprile riaprirà il cantiere notturno per la sostituzione dei binari lungo la linea. Questo comporterà il ritorno delle chiusure serali della metro A, con ultime corse alle 21.00 dalla domenica al giovedì, con orario di servizio regolare fino all’1.30 il venerdì e il sabato. Nei giorni di chiusura anticipata verrà attivato un servizio sostitutivo, per il quale verranno impiegati 76 bus navetta che si attesteranno in superficie in corrispondenza delle stazioni chiuse.

Stazioni rinnovate e più affidabili. Tutte le stazioni della linea A è previsto vengano rinnovate. Le prime che saranno interessate dai lavori di riqualificazione saranno Spagna, Ottaviano e Cipro che verranno completate nel corso del 2024. La chiusura anticipata della linea per il rinnovo dei binari consentirà alle maestranze di avere più tempo per risolvere definitivamente l’annoso problema delle infiltrazioni idriche. Sarà necessario, per consentire gli interventi più invasivi, prevedere un periodo di chiusura delle stazioni di Spagna, dal 15 luglio al 3 ottobre e di Ottaviano dal 22 luglio al 9 settembre 2024. La stazione Cipro, anch’essa interessata da lavori di rinnovo dell’infrastruttura nel periodo estivo, rimarrà aperta con sola limitazione di accesso in alcune aree.

Manutenzione straordinaria su scale mobili e ascensori. Su tutta la linea A si interverrà con attività di manutenzione straordinaria su 105 impianti di traslazione, compresa la sostituzione di 22 montascale. Il piano di interventi richiede la chiusura della stazione Vittorio Emanuele dall’8 aprile fino al 30 giugno. Tale scelta è obbligata perché i profondi lavori straordinari riguarderanno in parallelo tutte e quattro le scale mobili presenti nella stazione determinandone l’impossibilità di accesso. Tutti gli altri interventi di manutenzione e sostituzione degli impianti di traslazione lungo la linea A è previsto siano eseguiti durante il normale svolgimento del servizio.