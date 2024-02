Cangiano: presentazione Intergruppo parlamentare dedicato alla Bellezza, tra Medicina Estetica e Benessere: a Sanremo la prima

01 febbraio 2024 a

"Ho avuto l'onore di presentare ufficialmente alla Camera dei Deputati l'Intergruppo Parlamentare "La Cultura delle Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere" da poco costituito e che mi vede orgogliosamente Presidente. Un progetto ambizioso, teso a coniugare le diverse sfumature che sottendono ai concetti di bellezza e di benessere della persona. Ed ognuna di queste diverse sfumature è stata declinata dagli interventi che hanno caratterizzato la conferenza stampa di presentazione. Da quello legato alla Cultura della Bellezza a quello dedicato alla Medicina Estetica e alle sue finalità con il Dott. Davide Lauro, Direttore del Master in Medicina Estetica presso l'Università di Tor Vergata. Spazio poi al rapporto tra Bellezza, Benessere e sana Alimentazione con l'intervento dello Chef Alessandro Dentone, Presidente Regione Liguria della Federazione Italiana Cuochi. Scopo dell'Intergruppo sarà proprio quello di organizzare seminari, incontri, convegni e momenti di riflessione tra gli operatori del settore, le istituzioni e gli utenti, per indagare le dinamiche che si intrecciano quando si parla di Bellezza, Medicina Estetica e Benessere fisico e psicologico. Il primo appuntamento sarà di scena a Sanremo durante la settimana del Festival. Cinque giorni di confronti e dibattiti ospiti del Casino di Sanremo. Ad alternarsi sul palco : istituzioni, medici, docenti universitari, chef e mondo dello spettacolo. Un ringraziamento alla Dottoressa Maria Rosaria Boccia, a capo del Comitato Tecnico- scientifico dell'Intergruppo e alla Dottoressa Maria De Martino, che cura invece l'aspetto culturale ed organizzativo, che mi supportano in questo impegno intenso ma entusiasmante". Lo dichiara l'On GImmi Cangiano Deputato di FdI e Presidente Dell'Intergruppo Parlamentare "La Cultura delle Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere".