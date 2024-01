Carnevale storico di Ivrea, torna la Battaglia delle Arance

31 gennaio 2024 a

Conto alla rovescia per il Carnevale storico di Ivrea. L'edizione 2024 andrà in scena dall'11 al 13 febbraio. La Battaglia delle Arance è la rievocazione della ribellione popolare alla tirannia. L'evento comincerà sabato 10, quando ci sarà la presentazione dal balcone del Municipio in Piazza di Città della Vezzosa Mugnaia, eroina della festa fin dal 1858. Il programma prevede poi la Marcia del Corteo Storico, la fiaccolata goliardica e la sfilata delle squadre degli aranceri a piedi.

Il vero calcio di inizio per la Battaglia delle Arance è fissato per domenica 11 febbraio. Le nove squadre di Aranceri occupano ciascuna una zona fissa: gli Asso di Picche tira in Piazza di Città insieme alla Morte, in piazza Ottinetti combattono gli Scacchi e gli Scorpioni d’Arduino, la riva destra della Dora Baltea è territorio dei Tuchini del Borghetto mentre in piazza del Rondolino si trovano la Pantera Nera, i Diavoli e i Mercenari, con i Credendari in piazza Freguglia. I carri da getto invece sono divisi in pariglie (2 cavalli) e tiri a quattro (4 cavalli) e si alternano all’interno delle piazze per pochi minuti. A chiudere l'edizione 2024 del Carnevale di Ivrea sarà il Corteo Storico.